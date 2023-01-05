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東北季風潮濕多雨易滑 貢寮公所清步道青苔
一進入到東北季風時期，貢寮地區就會有長達三個月的時間都在下雨，在這樣潮濕多雨的情況下，很多人行道也容易長青苔造成溼滑，為顧及用路人安全，區公所每年都會進行養護作業，針對橋梁，公園等公共場所的人行通道加強清潔和止滑，希望新的一年除舊布新，也讓民眾安全更有保障。
兩人一組，用高壓水柱噴灑，將橋上的人行步道進行清潔，避免民眾行走發生意外，這裡是貢寮區的貢寮大橋，每年都會進行人行通道的清潔，可以看到，原本佈滿青苔的石磚，經過清洗色差很大，公所每年都會進行清洗，確保用路人安全。
貢寮區長鍾耀磊說，貢寮地區長年潮濕多雨，又靠近沿海地區，許多基礎設施都容易濕滑長青苔，因此在年末也進行橋樑的人行道進行清理還有加強防滑，另外公園的步道等也會定期進行維護，保障民眾行走的安全。
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