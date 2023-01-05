快訊

瑞士評台灣交通「走斑馬線上都會身亡」 交通部回應了

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風潮濕多雨易滑 貢寮公所清步道青苔

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
為顧及用路人安全，公所每年都會進行清洗人行步道，確保用路人安全。 圖／觀天下有線電視提供
為顧及用路人安全，公所每年都會進行清洗人行步道，確保用路人安全。 圖／觀天下有線電視提供

一進入到東北季風時期，貢寮地區就會有長達三個月的時間都在下雨，在這樣潮濕多雨的情況下，很多人行道也容易長青苔造成溼滑，為顧及用路人安全，區公所每年都會進行養護作業，針對橋梁，公園等公共場所的人行通道加強清潔和止滑，希望新的一年除舊布新，也讓民眾安全更有保障。

兩人一組，用高壓水柱噴灑，將橋上的人行步道進行清潔，避免民眾行走發生意外，這裡是貢寮區的貢寮大橋，每年都會進行人行通道的清潔，可以看到，原本佈滿青苔的石磚，經過清洗色差很大，公所每年都會進行清洗，確保用路人安全。

貢寮區長鍾耀磊說，貢寮地區長年潮濕多雨，又靠近沿海地區，許多基礎設施都容易濕滑長青苔，因此在年末也進行橋樑的人行道進行清理還有加強防滑，另外公園的步道等也會定期進行維護，保障民眾行走的安全。

人行道 貢寮

延伸閱讀

雨要下到這天！「補班日」天氣曝光 北部低溫下探14度

新雨王出爐！ 宜蘭西帽山年雨量累計「首破萬」創紀錄

東北季風+南方雲系影響 宜蘭、花蓮大雨特報

大雨特報 北台灣濕涼到周三 吳德榮：周五又一波冷空氣南下

相關新聞

綠議員批不敢來議會報告預算 侯友宜：已報告過有錄影可證

民進黨新北市新科議員昨日要求新北市長侯友宜至議會專案報告預算編列，並認為侯沒有來臨時會是藐視議會，無心市政，只想選總統。...

施工造成車流雍塞 警分局啟動交通快打

台北市中正區鄭州路、重慶北路口，現在因市府水利處人孔蓋施工工程，占用到路口東南角一個車道，影響鄭州路東向車道車流，中正警...

石碇中心區盼有獨立活動中心 公所評估活化舊消防廳舍

新北市石碇區潭邊里位於石碇中心區域，公所及商業區都位於里內，住有不少民眾，不過里民一直缺乏活動中心，地方民代也盼能找出新...

影／中社花市鬱金香花季開跑 30萬顆花球輪流綻放

荷蘭與土耳其「國花」鬱金香目前在台中市中社觀光花市绽放中，業者今年進口30顆鬱金香花球輪流種植，現在每天約有3萬棵鬱金香...

土城花王印刷廠房將都更 2025完工可提供1500個就業機會

位於新北市土城工業區內的花王印刷企業，廠房已使用30年以上，新北市都更處指出，花王印刷透過都更可轉為2棟13層樓新廠房，...

效法三位長輩奉獻精神 淡水導覽志工李秀治服務逾20年

在新北市淡水第二漁港導覽志工李秀治，從職場退下後開始參與學習導覽工作，並在淡水地區導覽超過20年，她說是因為祖父、父親、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。