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瑞芳吉安里謝永昌有愛 捐選舉補助金給母校
瑞芳區吉安里長謝永昌，今年里長選舉中因同額參選，因此也順利連任，這次獲得一千多張的選票，謝永昌將選舉補助金全數捐給母校吉慶國小，校長也感謝里長將大愛送到校園，造福偏鄉地區的學子。
吉安里長謝永昌說，這次里長選舉剛好是同額參選，感謝鄉親給予的支持和肯定，讓他有機會繼續為民服務，為了回饋鄉里，他也把這次的選舉補助金再加碼，全數捐給母校吉慶國小做為社團發展和獎學金的使用。
謝永昌進一步說明，相較於其他里有開辦資收站，每年都有經費可以發放獎學金或清寒家庭，吉安里因為做資收的個體戶不少，開辦資收站恐影響到他們的收入來源，因此，運用這次選舉補助款，來給吉慶國小學子一點鼓勵。
吉慶國小校長簡聰義說，里長謝永昌身為校友暨榮譽會長，長期就一直很關注和支持學校的發展，只要學校有需要，他都不遺餘力協助，這次更是將選舉補助款全數捐給學校，讓學校在推動校務及學子照顧上有很大的幫助。
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