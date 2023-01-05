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石門茶包裝好文創 送禮自用都趣味十足

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
易開罐包裝，讓喝茶變得更有趣，還能讓沒喝完的茶葉密封保存不吸味道。 圖／紅樹林有線電視提供
易開罐包裝，讓喝茶變得更有趣，還能讓沒喝完的茶葉密封保存不吸味道。 圖／紅樹林有線電視提供

市面上琳瑯滿目茶產品，多數是以刻板印象紅色紙盒來包裝，不過隨著茶農的年輕化，包裝也有了不同的革新。以鐵觀音茶最為出名的石門，近來茶葉的包裝也悄悄有了變化，陶瓷南瓜茶倉看起來高貴、有特色，而最吸睛的非易開罐包裝莫屬，讓品茗變得趣味十足。

香氛花園生態有機茶園邵章奇說，感謝農糧署的輔導之下，茶的包裝可以有大改革，其實因為石門山區相當的潮濕，茶葉容易受潮、吸附味道，而新的包裝構想，相較於傳統鋁箔袋真空包裝，或是紙盒包裝，使用易開罐包裝，讓喝茶變得更有趣，還能讓沒喝完的茶葉密封保存不吸味道。

石門區長林俊宏表示，石門茶不論是紅茶或是鐵觀音，近年來在行銷推廣下打開知名度，以往市面上的茶產品包裝也都趨於傳統樣貌，不過石門茶在近年的行銷中，包裝有了很不同的改變，除了易開罐，還有文創紙盒與陶瓷南瓜茶倉等型態，讓茶產品不只是飲品還可以很文創。

易開罐裝茶葉、罐頭式包裝則是裝茶包，看著茶葉從鋁罐中倒出，別有一番趣味，還有青年農夫返鄉接下的老茶廠，靠著充滿在地風貌的文創紙盒，讓品茗品的不只是茶湯，還有滿滿的在地人文，期待藉由包裝的不同能夠在茶市場上吸引更多的目光，讓石門茶的有趣與好滋味，被更多人給品味。

石門 茶葉 文創

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