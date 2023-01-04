快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

浮洲合宜出租宅年後一坪將漲7成 原租戶怨突襲式漲租

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
板橋浮洲合宜住宅出租住宅2房廚房設備實景照。圖／營建署都市更新組提供
板橋浮洲合宜住宅出租住宅2房廚房設備實景照。圖／營建署都市更新組提供

板橋浮洲合宜住宅有446戶出租戶，因出租價格實惠相當搶手。不過負責出租的日勝生公司去年12月16日公告要漲租，租金從ㄧ坪320元漲到547元，一坪約漲7成。且過年前如不同意續租，等同將被強迫搬家，原租戶反映難以接受突襲式漲租。營建署說，曾多次與日勝生協商，漲租後的價格其實比附近社會住宅價格還低。

合宜住宅原租戶說，每月1萬2723元租金，續租後每月變成2萬3138元，等於每個月調漲租金1萬1千元，但當初承租時都是空屋，花很多錢添購家電，且日勝生公告，受理續約申請至2023年1月31日，一次簽約期限為5年前又很難臨時找到其他合適租屋處，認為非常不合理。

黃淑君說，合宜宅規畫出租住宅立意良善，但突襲式的漲租金，也沒有給足原租戶合理的考慮空間及時間，行政過程較不近乎人情。雖然目前仍有50、60戶將續租，但黃認為應讓利於民，降低民眾負擔成本，並給予充分搬家或考慮時間。

都市更新組長王武聰說，浮洲合宜住宅規畫446戶出租戶，當初營建署與日勝生簽訂10年合約，前5年有明確規定租金，2房型月租金約7500元至8600元，3房型月租金1萬5300元至2萬1000元，後5年將以市價8折出租，並多次與日勝生協商，也找第三方估價師估價，最終以最低估價打8折，漲租價格其實比附近社會住宅還低。

新北市板橋浮洲合宜住宅。報系資料照
新北市板橋浮洲合宜住宅。報系資料照

日勝生 合宜住宅 社會住宅

延伸閱讀

3樁腳涉賄 檢調約談民進黨籍新北議員黃淑君

民進黨籍新北議員黃淑君1樁腳餐會涉賄選 遭聲押

質疑板橋3地下停車場沒進度 新北交通局指這處今開標

板橋3停車場遭指進度嚴重落後 新北：拚112年動工

相關新聞

迪化年貨大街開放定點試吃 蔣萬安:柔性勸導不邊走邊吃

台北年貨大街周五登場，適逢疫情解封，今年年貨大街首度疫情後開放設臨時攤位，並開放「定點試吃」，店家攤商都相當期待盼帶來春...

浮洲合宜出租宅年後一坪將漲7成 原租戶怨突襲式漲租

板橋浮洲合宜住宅有446戶出租戶，因出租價格實惠相當搶手。不過負責出租的日勝生公司去年12月16日公告要漲租，租金從ㄧ坪...

捷運輔大丹鳳站周邊工業區啟動通盤檢討 2月將辦座談會

新北市新莊、泰山區發展時間早，老舊民宅中且夾雜許多老工廠，為翻轉市容，新北市都更處推動「捷運輔大丹鳳站周邊工業區通盤檢討...

影／國土計畫法影響新北山區農民生計 眾人拉布條嗆聲

新北幅員廣大，也不少山區及郊區，但多區都被畫為國土保育區，農民發展因此遭受嚴格限制，新北地政局今赴石碇舉辦新法公聽會，引...

新北跨河煙火秀將擴大辦理 挑戰澳洲雪梨

新北市長侯友宜今天說，今年底1314跨河煙火秀將擴大施放煙火面積，並依照西元年逐漸延後施放時間；迎接2024年，將於今年...

北市111年第4季酒駕取締1170件 春節持續執行

送舊迎新時節飲酒宴增，北市警察局交通警察大隊今天表示，去年第4季酒駕執法專案共取締1170件，較民國110年同期增113...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。