浮洲合宜出租宅年後一坪將漲7成 原租戶怨突襲式漲租
板橋浮洲合宜住宅有446戶出租戶，因出租價格實惠相當搶手。不過負責出租的日勝生公司去年12月16日公告要漲租，租金從ㄧ坪320元漲到547元，一坪約漲7成。且過年前如不同意續租，等同將被強迫搬家，原租戶反映難以接受突襲式漲租。營建署說，曾多次與日勝生協商，漲租後的價格其實比附近社會住宅價格還低。
合宜住宅原租戶說，每月1萬2723元租金，續租後每月變成2萬3138元，等於每個月調漲租金1萬1千元，但當初承租時都是空屋，花很多錢添購家電，且日勝生公告，受理續約申請至2023年1月31日，一次簽約期限為5年前又很難臨時找到其他合適租屋處，認為非常不合理。
黃淑君說，合宜宅規畫出租住宅立意良善，但突襲式的漲租金，也沒有給足原租戶合理的考慮空間及時間，行政過程較不近乎人情。雖然目前仍有50、60戶將續租，但黃認為應讓利於民，降低民眾負擔成本，並給予充分搬家或考慮時間。
都市更新組長王武聰說，浮洲合宜住宅規畫446戶出租戶，當初營建署與日勝生簽訂10年合約，前5年有明確規定租金，2房型月租金約7500元至8600元，3房型月租金1萬5300元至2萬1000元，後5年將以市價8折出租，並多次與日勝生協商，也找第三方估價師估價，最終以最低估價打8折，漲租價格其實比附近社會住宅還低。
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