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迪化年貨大街開放定點試吃 蔣萬安:柔性勸導不邊走邊吃

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席台北年貨大街記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席台北年貨大街記者會。記者林麗玉／攝影

台北年貨大街周五登場，適逢疫情解封，今年年貨大街首度疫情後開放設臨時攤位，並開放「定點試吃」，店家攤商都相當期待盼帶來春節商機。但因春節前疫情將再有一波高峰，開放試吃是否會有防疫疑慮？市長蔣萬安表示，會透過柔性勸導，讓民眾留意疫情可能再起，但主要是讓民眾感受年節氣氛，試吃部分，會讓民眾留意，不過採買南北貨、全家一起逛逛街，是最主要目的。

北市產發局商業處長高振源表示，配合中央防疫相關規定，今年年貨大街，北市府會派員在商圈舉牌宣導配合戴口罩，預估今年年貨大街採買人潮最高峰，會在春節連假前3天開始達最高峰。另外，北市府建置的迪化商圈台北人潮警示燈號也會持續沿用，民眾可以先上網看人潮狀況，分散採買時間。

台北市迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，今年年貨大街最大不同就是今年開放試吃，尤其這兩年疫情，大家都很悶，今年開放試吃，預期能提高民眾採買意願二至三成。

市長蔣萬安上任後，首度舉辦年貨大街，蔣萬安今天表示，年貨大街一直是台灣最具代表性的年節市集，也是台北市民從小到大的回憶，這次北市府特別串連十大商圈，由商圈自主推出很多促銷活動，透過年貨大街共同振興疫情趨緩後經濟，也鼓勵民眾來消費，拚春節商機。

疫情部分，蔣說，昨天市府也召開疫情應變會議，跨局處討論醫療量能盤點、大家關心的春節期間疫情狀況等，北市府都有掌握，包括口罩、快篩、口服藥物都有三至六個月庫存量，市民可以放心。

由於衛生局預估，疫情會在1月17日起攀高峰，年貨大街人潮聚集，如何因應相關防疫？蔣表示，後續衛生局會再跟大家說明，他也提醒民眾，年貨大街採買要盡量配合中央防疫規定，包括保持距離、戴口罩，相關因應都會做好準備，衛生局也會盡快對外說明。

媒體也問蔣萬安，若違反定點試吃規定，如果違反是否會開罰？蔣表示，這段期間都會監測疫情相關狀況，尤其陸陸續續春節期間會有返台民眾，北市府都會即時掌握、即時因應相關防疫措施。

由於今年年貨大街串連十大商圈，不過公館等商圈沒有納入？蔣萬安表示，商圈振興都會規畫，也會以主題式在疫情須緩之際，推出振興整體商圈經濟方案，也希望利用春節期間，還有接下來台灣燈會在台北，會一起拚春節商機。

北市商業處表示，今年農曆年為金兔年，年貨大街特別推出「福氣萌兔」為各大商圈添年味，包含於迪化街設置五座巨型的「福氣萌兔氣球裝置」等，市長蔣萬安也會在1月10日到年貨大街發放發財金。

台北市長蔣萬安今天出席台北年貨大街記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席台北年貨大街記者會。記者林麗玉／攝影

年貨大街 疫情 北市

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