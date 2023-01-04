快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

「逃兵成 報到完畢！」昨允諾參加經典賽 張育成IG發文自嘲

年關近 台電北市區處贈社福團體年菜及用電安全診斷

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
農曆新年將至，台電北市區處今天拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心致贈年菜及愛心物資。圖／台電台北市區營業處提供
農曆新年將至，台電北市區處今天拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心致贈年菜及愛心物資。圖／台電台北市區營業處提供

農曆新年將至，台電北市區營業處今天舉辦公益睦鄰活動，處長張建川率隊拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，除致贈年菜、慰問金和愛心物資外，還提供專業的節能技巧及用電安全診斷服務，協助中心能安全用電，盼讓中心能過個溫暖又安全的新年。

台電北市區處表示，張建川今率同台灣電力工會第3分會常理宋連興及副處長王花蘭等人，拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，信義區公所區長陳冠伶及三犁里里長翁信利也到場共襄盛舉，傳遞愛心。

台電北市區處表示，永愛發展中心位於信義區，成立將近15年，服務對象包含設籍雙北市、18歲以上領有第一類身心障礙證明，或屬於心智障礙或自閉症者等，目前受服務對象兩者分別有33位及11位，包含全日型照顧與日間照顧。中心提供生活自理技能指導、健康關懷、園藝烹飪、多元休閒活動等服務，並積極促進社區參與，使其共融於社會。

台電北市區處表示，時值歲末年節家庭團圓時刻，弱勢族群尤其需要關懷與協助，台電北市區處向喜憨兒基金會購買開運黑蒜全雞鍋、黃金松阪豚吉祥油飯等年菜贈與永愛發展中心，中心以送餐或共餐的方式提供服務對象及家屬。

除此之外，台電北市區處也準備麥片、奶粉等物資，並協助燈具照度量測及配電盤紅外線熱顯像儀器檢測，使發展中心有更完善高品質的照明與用電安全。

張建川表示，這次公益睦鄰活動結合物資與台電專業的節能建議與用電安全診斷服務，並特別向喜憨兒基金會購買年菜配送至永愛發展中心，藉由買愛心送愛心的方式，傳達對社會弱勢的雙倍關懷，盼能拋磚引玉鼓勵更多社會資源共同投入。

永愛發展中心表示，台電公司不只提供台灣穩定的電力，也主動回饋社會，給予中心許多關懷與協助，包含贈與年菜、物資及慰問金，並提供專業服務，盼望社會大眾共同幫助弱勢，微小的力量也可以匯集成巨大的正能量。

台電北市區處今天拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，台電人員在中心進行配電盤紅外線熱顯像儀器檢測。圖／台電台北市區營業處提供
台電北市區處今天拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，台電人員在中心進行配電盤紅外線熱顯像儀器檢測。圖／台電台北市區營業處提供
台電北市區處今天拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，台電人員在中心進行燈具照度量測。圖／台電台北市區營業處提供
台電北市區處今天拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，台電人員在中心進行燈具照度量測。圖／台電台北市區營業處提供
農曆新年將至，台電北市區處處長張建川(左)今天率隊拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，致贈年菜及愛心物資。圖／台電台北市區營業處提供
農曆新年將至，台電北市區處處長張建川(左)今天率隊拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，致贈年菜及愛心物資。圖／台電台北市區營業處提供

台電 北市 愛心

延伸閱讀

竊電集團代客設微型基地台、挖礦機 7人落網 台電損失1700萬

影／Lalamove「幸福快送」 北台中家扶400扶助戶年菜有著落

北市智慧城市1+7徵案 交通旅遊等12主題開放場域試驗

落實I CARE行動 小港醫院為獨老募年菜長達10年

相關新聞

捷運輔大丹鳳站周邊工業區啟動通盤檢討 2月將辦座談會

新北市新莊、泰山區發展時間早，老舊民宅中且夾雜許多老工廠，為翻轉市容，新北市都更處推動「捷運輔大丹鳳站周邊工業區通盤檢討...

影／國土計畫法影響新北山區農民生計 眾人拉布條嗆聲

新北幅員廣大，也不少山區及郊區，但多區都被畫為國土保育區，農民發展因此遭受嚴格限制，新北地政局今赴石碇舉辦新法公聽會，引...

新北跨河煙火秀將擴大辦理 挑戰澳洲雪梨

新北市長侯友宜今天說，今年底1314跨河煙火秀將擴大施放煙火面積，並依照西元年逐漸延後施放時間；迎接2024年，將於今年...

北市111年第4季酒駕取締1170件 春節持續執行

送舊迎新時節飲酒宴增，北市警察局交通警察大隊今天表示，去年第4季酒駕執法專案共取締1170件，較民國110年同期增113...

新北辦年貨前把關防火門等公安 56處大賣場中3處涉缺失

農曆新春即將到來，隨防疫逐漸解封，百貨及大賣場等地重現大量人潮，公安問題成關注焦點。新北工務局表示，已自去年底至昨日，陸...

北市智慧城市1+7徵案 交通旅遊等12主題開放場域試驗

打造智慧城市，北市資訊局今年度徵案主題出爐，今年徵案分兩大類，第一是針對各機關提出的12項主題，針對原有智慧城市1+7提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。