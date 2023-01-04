年關近 台電北市區處贈社福團體年菜及用電安全診斷

農曆新年將至，台電台北市區營業處今天舉辦公益睦鄰活動，處長張建川率隊拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，除致贈年菜、慰問金和愛心物資外，還提供專業的節能技巧及用電安全診斷服務，協助中心能安全用電，盼讓中心能過個溫暖又安全的新年。

台電北市區處表示，張建川今率同台灣電力工會第3分會常理宋連興及副處長王花蘭等人，拜訪財團法人第一社會福利基金會附設永愛發展中心，信義區公所區長陳冠伶及三犁里里長翁信利也到場共襄盛舉，傳遞愛心。

台電北市區處表示，永愛發展中心位於信義區，成立將近15年，服務對象包含設籍雙北市、18歲以上領有第一類身心障礙證明，或屬於心智障礙或自閉症者等，目前受服務對象兩者分別有33位及11位，包含全日型照顧與日間照顧。中心提供生活自理技能指導、健康關懷、園藝烹飪、多元休閒活動等服務，並積極促進社區參與，使其共融於社會。

台電北市區處表示，時值歲末年節家庭團圓時刻，弱勢族群尤其需要關懷與協助，台電北市區處向喜憨兒基金會購買開運黑蒜全雞鍋、黃金松阪豚吉祥油飯等年菜贈與永愛發展中心，中心以送餐或共餐的方式提供服務對象及家屬。

除此之外，台電北市區處也準備麥片、奶粉等物資，並協助燈具照度量測及配電盤紅外線熱顯像儀器檢測，使發展中心有更完善高品質的照明與用電安全。

張建川表示，這次公益睦鄰活動結合物資與台電專業的節能建議與用電安全診斷服務，並特別向喜憨兒基金會購買年菜配送至永愛發展中心，藉由買愛心送愛心的方式，傳達對社會弱勢的雙倍關懷，盼能拋磚引玉鼓勵更多社會資源共同投入。