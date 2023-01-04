捷運輔大丹鳳站周邊工業區啟動通盤檢討 2月將辦座談會

新北市新莊、泰山區發展時間早，老舊民宅中且夾雜許多老工廠，為翻轉市容，新北市都更處推動「捷運輔大丹鳳站周邊工業區通盤檢討」，總面積約77.4公頃，將引導老舊工業區聚落轉型為居住使用或產專區，預計今年2月1日舉辦座談會，廣納當地民眾意見。

本次專案通盤檢討範圍部分位於大漢溪北都市計畫（新莊地區）、其餘部分位於泰山都市計畫區內，毗鄰塭仔圳市地重劃區及機場捷運線泰山貴和站。

通檢範圍北側以新北大道六段、南側福營路及後港一路、東側以塭仔圳市地重劃區界及中正路514巷、西側為塔寮坑溪等所包圍，新莊部分的面積為56.3077公頃，泰山部分的面積為21.0982公頃。

本次範圍不僅有捷運新蘆線及機場捷運線共2處軌道建設，更鄰近主要幹道台一線高架橋、台一甲線（中正路）及台65線快速道路，而新莊區中正路二側已多數作為住宅或商業使用，因此將整體檢討產業機能空間，引導老舊工業區聚落轉型為住宅區或展專區。

城鄉局表示，本案已於去年12月30日起於泰山區公所、新莊區公所辦理都市計畫通盤檢討公開展覽前的公告徵求意見。另外將在今年2月1日上午於泰山區公所5樓展演廳、下午於新莊區雙營社教大樓5樓禮堂舉辦座談會，廣納當地民眾意見。