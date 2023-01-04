歲末寒冬送暖校園 民代媒合民間贈白米予興南國小

年節將至，民代連同多個民間會計師公會於新北中和興南國小舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」活動，捐贈1000包2.5公斤裝的白米，讓需要幫助的孩子們都能溫暖歡喜迎新年。

捐白米活動由立委江永昌媒合中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會等單位。中華民國會計師公會全聯會主委林建邦說，會計師公會常年舉辦贈米活動，在逐年募集物資的過程中，也吸引更多支持者響應，將活動規模、捐贈包數持續成長。

台灣省會計師公會理事長楊永成表示，會內成員平時除積極為台灣經濟打拼外，也非常熱心做公益，不過在執行上時常面臨資源如何有效分配的問題，透過立委媒合校方，得以讓資源挹注給適當的人選；台北市會計師公會名譽理事長陳柏華提到，教育是翻轉人生的機會，不過除了師長的投入，也需要社會人士的協助。

江永昌表示，今日捐贈的白米也將會分配到中和區總共10間的小學內，藉由校園的力量將物資準確地傳遞到需要的家庭；公益活動提供學子們正能量，而這些善舉也能讓孩子們知道社會上也有些人正關懷著他們，使他們的成長過程不再孤單，期盼孩子們未來有能力之後也有機會持續將溫暖傳遞給下一代需要幫助的對象，打造一個善的循環。