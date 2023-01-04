影／國土計畫法影響新北山區農民生計 眾人拉布條嗆聲

新北幅員廣大，也不少山區及郊區，但多區都被畫為國土保育區，農民發展因此遭受嚴格限制，新北地政局今赴石碇舉辦新法公聽會，引發在場民眾不滿，批評新法嚴重影響地方發展，場面幾度火爆；地政局則強調新法不回影響農民權益、土地產權等；民代則聲援農民，權益明明受影響，中央應解決問題；市府也應加強跨局處合作協助地區發展。

石碇多區被畫為最為嚴格及次為嚴格的「國土保育地區第一類（國保一）」、「國土保育地區第二類」，嚴重限制在地居民農業及生活發展，引發民眾不滿。地政局今在石碇區公所禮堂舉辦「國土計畫法公聽會」，不少民眾到場拉布條抗議，希望政府要再重新檢視。

石碇青農葉承軒表示，好不容易想回鄉發展，但土地承租困難，如今被畫為國保一、國保二，將更難承租，回鄉很難有希望。在地長者居民批評，水保區就已讓蓋房受限，國土計畫法標準又更為嚴格，根本是「倒退嚕」、「這也不行、那也不行」，這樣青農不會回來，還是希望能改畫為「農業發展區」。場面火爆，氣氛幾度尷尬。

地政局現場強調，農民保險權益、土地產權不變，近期持續在各區辦理公聽會蒐集民眾意見；石碇區因部分土地位屬環境敏感區，如保安林地、其他公有森林區、河川區域等，完全理解民眾在土地使用管制新制度轉換過程中的憂心，因此呼籲中央盡速明訂相關容許使用項目，而市府也會將市民意見向中央反映及建請重視地方意見，保障民眾應有權利。

「權益怎麼會不受影響？」石碇區農會總幹事許淑惠表達憂心，現在限建限種，難以鼓勵青年返鄉發展，另外像農保戶也會受影響，因為農保644職災中規範要全區種植，職災才能受保障；地政局則回應，會再跟新北農業局做整體討論。

據市府公布各行政區畫分，新北有多區遭受嚴重影響，包含瑞芳、雙溪、貢寮、平溪、坪林及三峽等區內大部分的私人土地都被畫入國土保育區，因此今日也有鄰區平溪等地農民前來聲援。

新北市青農聯誼會茶葉組長謝昶志批評，公聽會根本沒有回應民眾訴求，很多細節都沒有做清楚說明，而這些限制也並不如市府說的權益不變，現在加工廠也無法建，又要如何製產品，更擔心現在是草案，隨時都可以更改，嚴重影響農民權益。