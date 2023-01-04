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新北辦年貨前把關防火門等公安 56處大賣場中3處涉缺失

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北工務局針對已完成稽查的3處涉有防火門無法閉合等公安缺失事項，皆已依建築法規定裁罰，並要求場所皆已改善完成。圖／新北工務局提供
新北工務局針對已完成稽查的3處涉有防火門無法閉合等公安缺失事項，皆已依建築法規定裁罰，並要求場所皆已改善完成。圖／新北工務局提供

農曆新春即將到來，隨防疫逐漸解封，百貨及大賣場等地重現大量人潮，公安問題成關注焦點。新北工務局表示，已自去年底至昨日，陸續針對轄內56處大型賣場加強稽查，目前已完成53處稽查，預計1月13日前整體稽查完畢，確保落實公共安全及防火避難設施等，讓市民安心採買過新年。

工務局說明，轄內3000平方公尺以上大型商場、百貨公司共有56處，每年的農曆年前及6月分暑假前都會加強公安稽查，提高大型消費場所公共安全。

工務局指出，檢查重點項目包含手扶梯及建築物公共安全檢查簽證及申報，同時稽查場所「緊急進口」、「避難層出入口」、「避難層以外出入口」、「安全或特別安全梯」、「室內走廊」、「直通樓梯淨寬度」等項目，落實場所防火避難設施，確保意外發生時發揮設備功能，延長人員逃生時間。

工務局表示，自去年底至昨日已完成轄內53處大型賣場稽查，剩餘3處將於1月13日前完成；針對已完成稽查的3處涉有防火門無法閉合等公安缺失事項，工務局皆已依建築法規定裁罰，並要求場所皆已改善完成。此外，規模較小的賣場，工務局依規定要求場所定期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，且以不定期稽查方式，加強消費環境安全。

工務局強調，各大賣場在春節期間除提供市民完善購物服務，也應隨時保持逃生動線暢通及手扶梯運作正常；工務局平時亦請場所加強宣導手扶梯搭乘注意事項，防範意外情事發生。

工務局呼籲，場所平時應對於各項防火避難設備、昇降設備等加強維護，且切勿於逃生動線堆置雜物影響逃生，讓消費者在安全的環境安心採買。

工務局自去年底至昨日，陸續針對轄內56處大型賣場加強稽查，目前已完成53處稽查，預計1月13日前整體稽查完畢。圖／新北工務局提供
工務局自去年底至昨日，陸續針對轄內56處大型賣場加強稽查，目前已完成53處稽查，預計1月13日前整體稽查完畢。圖／新北工務局提供
工務局每年農曆年前及6月份暑假前都會加強公安稽查，包含防火鐵捲門檢查等項目，提高這些大型消費場所公共安全。圖／新北工務局提供
工務局每年農曆年前及6月份暑假前都會加強公安稽查，包含防火鐵捲門檢查等項目，提高這些大型消費場所公共安全。圖／新北工務局提供

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