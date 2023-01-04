打造高齡友善城市 新北活用高齡志工、設虛擬病房

衛福部國健署每年舉辦「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，新北市政府獲7項大獎。新北市長侯友宜表示，去年新北疫情嚴峻，各局處投入防疫外，也持續整合跨局處資源，推動健康城市及高齡友善服務，打造新北成為宜居城市。

新北市衛生局表示，在專家團隊輔導及各局處投入下，環保局及三峽區公所奪下「城市夥伴獎」；研考會以科技防疫遠端數位關懷虛擬病房，將有限的醫療量能留給中重症，拿下「韌性與創新獎」；城鄉局則成功將五股垃圾山翻身五股夏綠地成果，勇奪「綠色城市獎」。

淡水古蹟博物館打造無障礙、零距離及高友善博物館，讓古蹟更貼近生活，獲得「無礙獎」，也是這次唯一獲獎的博物館。另外，社會局以兒少與家庭社區支持服務方案，及高齡長者志工活躍再運用，拿下「健康平等獎」及「活躍獎」。