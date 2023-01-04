北市智慧城市1+7徵案 交通旅遊等12主題開放場域試驗

打造智慧城市，北市資訊局今年度徵案主題出爐，今年徵案分兩大類，第一是針對各機關提出的12項主題，針對原有智慧城市1+7提出更創新解決方案；第二則是「主題式徵案」，訂定「淨零排放」做為今年度主題式徵案主軸。

北市資訊局表示，今年度徵案題目包含交通局希望完善無障礙路線交通規畫，使輪椅族可輕鬆應用APP了解應如何規劃動線避開障礙物、尋找輪椅友善之店家、無障礙廁所及電梯等；地政局為地政所櫃檯辦理作業時間，導入虛擬地政事務所客服服務，對於簡易問題提供申辦案件填寫教學並與使用者互動，提升客服效果打造虛擬地所環境。

另外，北市觀傳局徵求具備AR擴增實境功能之穿戴式或手持式裝置，能在本市雙層觀光巴士或雙層餐車上提供乘客沉浸式的全新旅遊體驗等。

北市資訊局長趙式隆表示，北市府邀請各路好手投入實驗場域進行驗證，並將試辦成果之基礎結合政府最新政策方向，帶動智慧台北不斷向前行。徵案時間從即日起起至2月17日截止，北市府各機關徵案共計提出12個題目，還有「淨零排放」的主題式徵案，歡迎各界共襄盛舉，打造創新、科技、永續的台北智慧城市。

資訊局表示，台北智慧城市1+7領域徵案自109年迄今，已透過各領域小組與專家學者的審查成功媒合共計61件，例如消防局利用Web撥號整合系統可迅速聯絡各防災單位，提升災害應變中心災情傳遞及案件追蹤能力；衛生局導入衛生稽查智慧實境教育訓練，有效強化衛生稽查人員實戰經驗並提升教育訓練效能；都發局應用延展實境(XR)結合BIM模型於社會住宅之情境感知設施維護管理等。