街友上工領紅包過好年 北市年節臨工專案150人報名

年關將近，北市勞動局推動北市街友年節臨時短期工專案，去年12月28、29日連續有150人完成報名。北市就服處表示，參加年節臨工專案街友將於1月5日起，為期10天在市府各機關服務，包含殯葬處、公園處、動物園、北投、中山及萬華區公所等，街友將以行動力為北市美化市容、為行政大樓環境大掃除。

北市就服處也將在1月17日工作最後一天派員至各工作場所發放現金津貼，讓街友領取現金過年。為協助街友順利上工，就服處今天也在萬華區富民里活動中心辦理職場倫理養成工作坊，事前針對街友說明上工準備的重要事項。

北市勞動局長高寶華表示，社會局列冊有案街友數約600多人，扣除部分有穩定工作準備脫遊者外，其餘有工作意願、體能尚可負荷輕量勞動的街友大約有190名，北市提供充足的名額，讓有意願參加的街友都可以過好年。

勞動局表示，北市就服員平時就透過街訪、夜訪，針對有工作意願、想要脫遊的街友建立互信互動的良好關係，進一步提供就業服務，協助街友逐步穩定工作，達到經濟自立順利脫遊，並鼓勵參加臨工專案，藉由在公部門機關短期上工機會，培養規律上、下班，及守秩序習慣等，成為未來重返職場的準備。