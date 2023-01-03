「淡水女路」培訓導覽員 助中年婦女二度就業

新北市府社會局今天表示，女性因結婚生子或照顧家庭而退出職場，勞動力參與率一路下滑；為增加中高齡女性再就業，推動「淡水女路」培訓在地女導覽員，鼓勵中年婦女二度就業。

新北市政府性別平等委員王如玄下午在「區公所性平工作陪根計畫」座談表示，性平工作無所不在，更重要是發自內心深處的實踐，市府歷年推動「女性街友返家之路」、「婆婆媽媽水電工班」等，連續6年獲行政院性平考核佳績。

王如玄說，她對市府性別友善廁所、「淡水女路」、月經平權計畫印象深刻，這些都需跨局處橫向聯繫、縱向推動，盤點資源相互配合，推動到各區公所落實；甚至反思消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）的核心概念，什麼才是真正的平等。

王如玄也舉2022年中國大陸性別熱點事件為例，廣州某清潔用品公司因發布侮辱女性的違法廣告，被罰款人民幣70萬元；甘肅酒泉市多個單位聯合制訂，選任幹部用人參考前，將先查明是否曾有家暴行為；她說，這些可讓台灣反思在性別平等上還可做些什麼。

副市長劉和然致詞時以自己為例，以前母親總是最後上餐桌，若客人來訪，他和妹妹更不能上餐桌，當時父親就是一家之主。現在時代演進，女兒在家的地位遠勝過於他。

劉和然也表揚績優的淡水、金山、新店區公所；及獲進步獎的林口、八里和三峽區公所，將性平觀念融入生活，並落實聯合國永續SDGs目標，實現性別平等，並賦予婦女權力。

社會局表示，新北市女性勞動力參與率，在25歲至29歲間最高，達93.7%，與男性僅差距0.9個百分點；但部分女性因結婚生子或家庭照顧需求退出職場，女性勞參率在30歲後一路下滑，45歲至64歲間僅剩49.9%。

社會局說，淡水區公所以培育許多女性優秀人才的「淡水女學堂」，當時突破舊時代男尊女卑的框架為背景，規劃「淡水女路」培訓在地女性成為導覽員，為中年婦女創造二度就業的機會；希望未來在地方生根發展，成為全台推動性平的標竿。

另外，金山區公所舉辦「性平焢窯地瓜」，破除焢窯是男生粗活刻板印象；新店區公所推動「暖男養成記」，男性可體驗做菜等家務分工。