天冷防中毒 北市熱水器補助申請起跑
近來低溫不斷，台北市消防局今天表示，北市近3年因燃氣熱水器造成一氧化碳中毒案計8起，造成1死21傷，為提升市民居家安全，熱水器補助計畫即日起受理，共補助400戶。
消防局今天發布新聞稿表示，入冬寒流接續來襲，統計近3年北市因燃氣熱水器造成一氧化碳中毒災例達8起，共造成1人死亡及21人受傷，經分析災例原因，都是燃氣熱水器使用不當，且民眾因天寒、緊閉門窗，導致通風不良而釀災。
冬季防範一氧化碳中毒仍為居家安全的重要工作，消防局說，為提升市民居家安全，「台北市消防局112年度防範一氧化碳中毒補助遷移或更換熱水器執行計畫」於1月起開始受理，補助名額共計400戶，每戶補助新台幣3000元，且以北市低收入戶為優先補助對象，額滿就截止申請。
同時，市民可透過消防局官網查詢剩餘補助戶數及申請進度。
消防局指出，這次補助對象提出申請後，將派員到府訪視，若確認有燃氣熱水器裝設位置不當或型式不正確情形，就符合計畫申請補助資格。
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