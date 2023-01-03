快訊

雨要下到這天！「補班日」天氣曝光 北部低溫下探14度

來台確診不到1小時醫師來電 日人大讚「果然是台灣啊！」

民進黨開鍘了！違紀參選、議長選舉跑票 10餘人遭開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超徵稅款將加發地方 綠議員擬要侯友宜報告用途

中央社／ 新北3日電
由於中央超徵稅款議題引發討論，未來將以統籌分配款加發地方，民進黨議員擬要求市長侯友宜專案報告用途。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
由於中央超徵稅款議題引發討論，未來將以統籌分配款加發地方，民進黨議員擬要求市長侯友宜專案報告用途。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

新北市議會明天將召開臨時會，續審新北市政府112年度總預算案。由於中央超徵稅款議題引發討論，未來將以統籌分配款加發地方，民進黨議員擬要求市長侯友宜專案報告用途。

新北市議會明天起到13日將召開第4屆第1次臨時會，許多新當選議員也都是首次問政，藍綠陣營各有規劃，將展現議會新氣象。

新當選民進黨團總召的議員鄭宇恩表示，這次臨時會主要是接續上屆議會審查市府102年度總預算案，因此，對於相關預算的編列，將嚴格監督。尤其許多新手議員首次問政，也都準備在相關預算審查上有所表現。

她表示，由於中央當年度稅額實徵數超過預算數，多出來金額會以統籌分配稅款加發給地方政府。但過去市府都未明確說明加發稅款用途，因此，民進黨議員擬要求市府說明加發的稅款用途，不排除提案要求市長侯友宜到議會作專案報告。

國民黨團副書記長江怡臻表示，新北市在有限財源下，除了推動各項市政工作及重大建設外，還需籌措大筆財源用在軌道建設上，市府財政確實很辛苦，因此，在預算編列及使用上應更嚴謹。

她表示，市府收到中央因超徵稅款而加發地方的統籌分配稅款，這些錢都應花在刀口上，國民黨議員會嚴格監督市府各局處所編列的預算，希望趕在這個臨時會的會期就能審查完成今年度的總預算案。

議員 民進黨 侯友宜

延伸閱讀

2024藍營總統人選已非「侯友宜」莫屬？ 沈富雄列3點分析

影／侯友宜與郭台銘密會？柯文哲：消息怎麼流出「怪怪的」

接棒侯友宜選新北市？江啟臣再重申不是事實、沒談過

趙少康喊兵役期要改回4個月 侯友宜回應了

相關新聞

台北市加碼補助外牆拉皮、結構補強 今起受理整維申請

台北市屋齡超過20年以上老公寓不少，台北市政府除了原先補助增設電梯每座250萬元，也因應營建成本近來大幅上漲，今年加碼外...

超徵稅款將加發地方 綠議員擬要侯友宜報告用途

新北市議會明天將召開臨時會，續審新北市政府112年度總預算案。由於中央超徵稅款議題引發討論，未來將以統籌分配款加發地方，...

安坑山區設YouBike遭指危險 新北：立牌提醒安全

安坑輕軌將通車，新北市府增設YouBike站供轉乘，不過民眾擔心部分站點設在山區很危險。新北市交通局說，會設牌面提醒過陡...

招募人才假報名費之名實收保證金 北市最高恐罰30萬

台北市有一家資訊系統股份有限公司在招募員工時，疑似收取報名費600元，北市勞動局表示，該公司的招募廣告貼文，收取報名費6...

春節國外返鄉增 北市估2月底、3月上旬人口數破250萬人

台北市少子化嚴重，前市長柯文哲任內跌破250萬人，北市民政局長陳永德表示，之所以台北市人口流失嚴重，主要是因疫情在國外的...

搶人大作戰！北市祭出加倍生育獎勵金 預計4月4日上路

為解決年輕人不生、人口外流嚴重，北市府祭出高額生育獎勵金搶人大作戰。北市民政局長陳永德表示，北市府將祭出第一胎生育獎勵金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。