超徵稅款將加發地方 綠議員擬要侯友宜報告用途

新北市議會明天將召開臨時會，續審新北市政府112年度總預算案。由於中央超徵稅款議題引發討論，未來將以統籌分配款加發地方，民進黨議員擬要求市長侯友宜專案報告用途。

新北市議會明天起到13日將召開第4屆第1次臨時會，許多新當選議員也都是首次問政，藍綠陣營各有規劃，將展現議會新氣象。

新當選民進黨團總召的議員鄭宇恩表示，這次臨時會主要是接續上屆議會審查市府102年度總預算案，因此，對於相關預算的編列，將嚴格監督。尤其許多新手議員首次問政，也都準備在相關預算審查上有所表現。

她表示，由於中央當年度稅額實徵數超過預算數，多出來金額會以統籌分配稅款加發給地方政府。但過去市府都未明確說明加發稅款用途，因此，民進黨議員擬要求市府說明加發的稅款用途，不排除提案要求市長侯友宜到議會作專案報告。

國民黨團副書記長江怡臻表示，新北市在有限財源下，除了推動各項市政工作及重大建設外，還需籌措大筆財源用在軌道建設上，市府財政確實很辛苦，因此，在預算編列及使用上應更嚴謹。

她表示，市府收到中央因超徵稅款而加發地方的統籌分配稅款，這些錢都應花在刀口上，國民黨議員會嚴格監督市府各局處所編列的預算，希望趕在這個臨時會的會期就能審查完成今年度的總預算案。