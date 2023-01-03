快訊

還稅於民現金「年前確定領不到」 柯建銘：哪有時間開臨時會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

招募人才假報名費之名實收保證金 北市最高恐罰30萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局呼籲，依就業服務法第5條第2項第3款規定，雇主招募或雇用員工，不得扣留求職人或員工財務或收取保證金，避免造成求職人權益受損。圖／北市勞動局提供
北市勞動局呼籲，依就業服務法第5條第2項第3款規定，雇主招募或雇用員工，不得扣留求職人或員工財務或收取保證金，避免造成求職人權益受損。圖／北市勞動局提供

北市有一家資訊系統股份有限公司在招募員工時，疑似收取報名費600元，北市勞動局表示，該公司的招募廣告貼文，收取報名費600元的說明，似非用於辦理招募考試實質所需，疑涉違反「就業服務法」第5條第2項第3款，北市勞動局將函請該公司陳述意見，釐清事證，如違法屬實，最高可處30萬元罰鍰。

勞動局長高寶華表示，現行法令雖尚無針對辦理招募報名費有明確規定，但該公司於招募廣告貼文中，對於收取報名費600元之立意說明，顯非處理招募人才所需相關必要費用，而是用於「考量現在的年輕人經常不把信用或承諾當回事，常常臨陣退縮，避免一堆臨時不能來參加的藉口出現」等類似保證金之用途，如屬該因素而向求職人收取報名費，有欠妥適且顯不合理，勞動局將函請該公司陳述意見。

勞動局再次呼籲，依就業服務法第5條第2項第3款規定，雇主招募或僱用員工，不得扣留求職人或員工財務或收取保證金，爰請該公司進行檢視該項報名費收取之立意為何，避免造成求職人權益受損。

北市 求職 廣告

延伸閱讀

春節使用長照服務先申請 北市開放預約至1月7日

長榮航勤勞資爭議 桃園勞動局：協調集團雙方可接受案

春節國外返鄉增 北市估2月底、3月上旬人口數破250萬人

搶人大作戰！北市祭出加倍生育獎勵金 預計4月4日上路

相關新聞

搶人大作戰！北市祭出加倍生育獎勵金 預計4月4日上路

為解決年輕人不生、人口外流嚴重，北市府祭出高額生育獎勵金搶人大作戰。北市民政局長陳永德表示，北市府將祭出第一胎生育獎勵金...

台北市加碼補助外牆拉皮、結構補強 今起受理整維申請

台北市屋齡超過20年以上老公寓不少，台北市政府除了原先補助增設電梯每座250萬元，也因應營建成本近來大幅上漲，今年加碼外...

安坑山區設YouBike遭指危險 新北：立牌提醒安全

安坑輕軌將通車，新北市府增設YouBike站供轉乘，不過民眾擔心部分站點設在山區很危險。新北市交通局說，會設牌面提醒過陡...

招募人才假報名費之名實收保證金 北市最高恐罰30萬

台北市有一家資訊系統股份有限公司在招募員工時，疑似收取報名費600元，北市勞動局表示，該公司的招募廣告貼文，收取報名費6...

春節國外返鄉增 北市估2月底、3月上旬人口數破250萬人

台北市少子化嚴重，前市長柯文哲任內跌破250萬人，北市民政局長陳永德表示，之所以台北市人口流失嚴重，主要是因疫情在國外的...

北市農曆春節長照服務不打烊 1月7日前專線預約享服務

今年農曆春節假期一連放10天，期間台北市1966長照服務專線暫停服務。衛生局為使有長照需求者及家庭享有照顧不間斷，呼籲民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。