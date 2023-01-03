招募人才假報名費之名實收保證金 北市最高恐罰30萬

台北市有一家資訊系統股份有限公司在招募員工時，疑似收取報名費600元，北市勞動局表示，該公司的招募廣告貼文，收取報名費600元的說明，似非用於辦理招募考試實質所需，疑涉違反「就業服務法」第5條第2項第3款，北市勞動局將函請該公司陳述意見，釐清事證，如違法屬實，最高可處30萬元罰鍰。

勞動局長高寶華表示，現行法令雖尚無針對辦理招募報名費有明確規定，但該公司於招募廣告貼文中，對於收取報名費600元之立意說明，顯非處理招募人才所需相關必要費用，而是用於「考量現在的年輕人經常不把信用或承諾當回事，常常臨陣退縮，避免一堆臨時不能來參加的藉口出現」等類似保證金之用途，如屬該因素而向求職人收取報名費，有欠妥適且顯不合理，勞動局將函請該公司陳述意見。

勞動局再次呼籲，依就業服務法第5條第2項第3款規定，雇主招募或僱用員工，不得扣留求職人或員工財務或收取保證金，爰請該公司進行檢視該項報名費收取之立意為何，避免造成求職人權益受損。