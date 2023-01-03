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台北市加碼補助外牆拉皮、結構補強 今起受理整維申請

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府提供20年以上老公寓增設電梯每座250萬元補助，此為士林區中山北路六段儂儂園社區增設電梯後。圖／更新處提供
北市府提供20年以上老公寓增設電梯每座250萬元補助，此為士林區中山北路六段儂儂園社區增設電梯後。圖／更新處提供

北市屋齡超過20年以上老公寓不少，台北市政府除了原先補助增設電梯每座250萬元，也因應營建成本近來大幅上漲，今年加碼外牆拉皮、結構補強的補助，分別提高至400萬元與500萬元為限，住二山限區的補助也有調高，台北市都市更新處今起至12月29日受理申請整維補助。

更新處說明補助內容，外牆拉皮原本每棟補助總工程經費50%、300萬元為限，提高至400萬元為限；結構補強從原先每幢總工程經費50%、400萬元，提升到500萬元為限。

為協助住二山限區居民加速整新，更新處大幅調高外牆拉皮補助比例與金額，每棟總工程經費80%、640萬元為限，至於結構補強補助則是提高到每幢總工程經費80%、800萬元為限。

更新處也指出，台北市屋齡超過30年以上的老公寓住宅占比逾6成，且已達超高齡社會標準，北市府2015年起提供20年以上老公寓增設電梯每座250萬元補助，迄今已核准補助57件，其中32件已完工，25件也將完工請領補助款。

民眾申請相關補助時，須由社區管理委員會或管理負責人申請，如有成立管理組織的問題及需求者，可電洽建管處公寓大廈科，服務專線1999轉2710。

有意了解申請整建維護補助者，可洽詢更新處02-2781-5696轉3152、3157、3158、3159、3204，有委託專業團隊社團法人台北市都市更新整合發展協會辦理二階段社區輔導，會有專業建築師到社區，提供現場可行性勘查、法令說明及相關費用試算、分攤方式等免費諮詢。

詳情可至更新處官網（https://uro.gov.taipei/）的熱門查詢申請專區下載資料，或上臉書粉專「台北都更解壓說」瀏覽最新資訊。

士林區中山北路六段儂儂園社區增設電梯前。圖／更新處提供
士林區中山北路六段儂儂園社區增設電梯前。圖／更新處提供

北市 公寓 電梯 都更

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