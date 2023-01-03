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春節使用長照服務先申請 北市開放預約至1月7日

中央社／ 台北3日電

春節連假將至，台北市衛生局今天提醒，假期間長照服務不打烊，但有需求的民眾及家庭請在7日前透過1966長照專線或台北市長照資訊網申請，以利事先媒合人員提供服務。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，20日至29日春節期間，居家服務、交通接送及喘息服務等長照服務均須預先提出申請，以利長照管理中心於連假前先連結合約單位，並安排人員提供服務。

衛生局指出，只要是住在台北市的身障者、55歲以上原住民或65歲以上失能長者皆可運用各項長照資源，有需求者請在7日前透過1966長照服務專線，或台北市長期照顧資訊網預約。

衛生局提醒，1966長照專線在春節期間會暫停服務，民眾有相關諮詢需求請提前撥打專線，或上衛生局長照2.0專區、台北市長照資訊網查詢。

長照 衛生局

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