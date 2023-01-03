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璀璨新北跨年跨河煙火 淡水海關漁人碼頭萬人迎2023

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水跨年夜，施放長達13分14秒的絢麗煙火，陪伴民眾迎接2023。圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水跨年夜，施放長達13分14秒的絢麗煙火，陪伴民眾迎接2023。圖／紅樹林有線電視提供

迎接2023年的到來全台灣最早搶先施放的跨年煙火，就在上週六晚上20點23分，於新北市淡水區漁人碼頭及淡江大橋登場，新北市淡水跨年夜，施放長達13分14秒的絢麗煙火，特地選在淡江大橋、淡水觀海長堤和八里水上運動中心，三處同步施放，陪伴民眾迎接2023。市長侯友宜也到場同樂，陪伴民眾迎接新年。

這次的跨年煙火秀，以花火寫故事為主軸，藉由六個篇章故事，表現新北耀動的生命力。新北市長侯友宜表示，每一次在這裡放煙火，都特別感動，也有感受，所以藉著2022最後一天這樣的氛圍，讓新北市的市民朋友，雖然在寒風當中，大家仍然在最美麗的淡水河畔，一起欣賞新北市的跨年煙火。

這次煙火不僅是在跨年夜晚間8點23分率先登場，煙火施放時間長達13分14秒，就在淡水河口，觀賞區域也很多，沿著淡水河八里左岸與淡水金色水岸都可以清楚看到，還有淡水古蹟博物館，特別搭配煙火特別推出煙火遊輪行程、獨立樂團演出及親子藝文活動等，與民眾同歡，現場湧入上萬人許多民眾驚呼連連，直喊海關碼頭的視野遼闊無死角，煙火一覽無遺，充分體驗世界級煙火的震撼度。

淡水河 跨年 侯友宜

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