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淡水金色水岸元旦升旗 2千人揮舞國旗旗海飄揚

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所舉行元旦升旗典禮，現場中華民國國旗旗海舞動，場面相當盛大。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉行元旦升旗典禮，現場中華民國國旗旗海舞動，場面相當盛大。圖／紅樹林有線電視提供

為了迎接2023新年第一天1月1日元旦，新北市淡水區公所在淡水金色水岸廣場舉行元旦升旗典禮，活動邀集淡水區各里及機關、社團等各界參加，現場里長們帶里內市民，超過2千人一同共襄盛舉，活動邀請到真理大學熱舞社以及民生里志工太鼓隊表演，並且由淡江中學禮賓隊進行國旗進場，現場中華民國國旗旗海舞動，場面相當盛大。

淡水區長巫宗仁表示，為了迎接2023年的到來，新北市淡水區公所，在淡水金色水岸廣場舉行元旦升旗典禮，主題為「安居樂業鴻兔大展」，另外重頭戲升旗典禮，特別邀請山水佳音合唱團領唱國歌，加上當天的好天氣，讓千人升旗的畫面，也非常盛大，許多市議員等地方貴賓也都共襄盛舉。

這次活動是睽違疫情後的首次大型元旦升旗典禮，在觀音山與淡水河的美景旁邊金色水岸升旗，景緻更美，而這一次有許多淡水里長帶著里民手中揮舞著國旗，區長表示，透過這次活動，用表演希望跳出淡水的熱情與活力，讓大家感受到淡水的城市幸福感，區公所與市府及新北市各區同步歡慶元旦，一同迎接新年。

淡水河 元旦升旗

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