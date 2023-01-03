汐止江北老人活動中心漏水 先拆輕鋼架後止漏
汐止區江北老人活動中心一直以來都有漏水問題，最近越來越嚴重，甚至連天花板的輕鋼架都生鏽，在裡面運動休閒的老人家都很擔心那天會塌下來，所以，在接獲陳情後，今(3)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。
江北里長謝祚敏指出，老人活動中心也已經好幾十年了，漏水已經維修好幾次，很感謝今天議員廖先翔辦理會勘，因為，目前最嚴重的就是健身房，擔心哪天生鏽腐蝕的天花板輕鋼架會塌下來，所以，現在幾乎不能使用了，所以，也希望能夠改善，初步討論是以不漏為原則，將上面的輕鋼架先拆掉。
新北市議員廖先翔表示，在這邊活動的長輩反應漏水非常嚴重，像今天外面只是下著毛毛細雨，但是老人活動中心就一直有水滴下來，裡面也一直都是有用水桶在接水，今天來看了之後，有初步的決議，因為輕鋼架目前已經是相當的危險，有掉落的可能，所以，會先請公所拆掉。
廖先翔說，之後漏水的問題，因為考量到建築物已經五、六十年了，另外，它座落在公園用地上，市政府可能在這幾年會進行開闢，所以也不考慮用比較結構性的方式像是搭設鋼棚等等的方式，可能先考慮用塗水層的方式，至少在這兩三年使用是比較安全無虞的，這部分就請廠商報價給公所，在經費許可下將漏水問題初步解決。
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