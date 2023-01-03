透視礦山層層網絡 瑞芳黃金博物館探索礦脈模型
新北市黃金博物館展示礦脈模型，呈現金瓜石地下金銅礦脈迷宮，讓遊客透視金瓜石地表下神秘的金銅礦網絡，讓遊客驚嘆不已，到黃金博物館認識礦脈，就成為認識金瓜石「亞洲金都」祕密的途徑。
金瓜石產金曾為東亞之冠，是歷史上知名的金礦山，金礦山的傳奇，跟蘊藏在礦山底下的金礦脈密不可分。目前在金瓜石留下總長約600多公里的本山坑道，便是依著南北向延伸礦脈挖掘，各式大大小小的水平坑道與垂直豎井縱橫交織，在金瓜石的地底下形成了巨大的迷宮。
黃金博物館館長謝文祥表示，金瓜石礦山有本山、長仁、粗石山、草山等礦脈，其中本山礦脈便出產了金瓜石九成的金礦。為讓民眾理解在礦山地表下，金礦脈與採集坑道之間的關係，黃金博物館彙整《臺灣金屬經濟礦物》書中的圖資，以金瓜石含金最多的本山礦脈為本，等比例設計出透明壓克力礦脈模型，放置在大地館三樓展示。
對於愛好地質的大小朋友來說，這座模型雖然不大，卻標誌了各式各樣的金礦密碼，一目瞭然透視礦山地底下的坑道與礦體分布，相當精緻而有趣。
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