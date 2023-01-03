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瑞芳吉慶里深耕防災有成 獲頒防災社區認證

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉慶里獲頒新北市防災社區認證標章，足見里內在防災上下足苦工。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉慶里獲頒新北市防災社區認證標章，足見里內在防災上下足苦工。圖／觀天下有線電視提供

社區防救災工作需要長時間、持續地推動，為達到此目的，社區內必須有防救災組織來負責相關工作之執行，利用社區內既有的組織，例如守望相助隊或環保志工等來加以調整，今年瑞芳區吉慶里獲頒新北市防災社區認證標章，也足見里內在防災上下足苦工。

吉慶里長簡惠麗說，感謝市府的輔導，區公所的協助，謝謝我們團隊夥伴們大家一起的努力，從上課，環境踏勘，技能訓練，實做，防救災演練期間陸續培訓出5位的防災士並獲頒新北巿防災社區認證標章。

這次透過防災社區活動建立起吉慶里的社區安全網絡，提升了里民防救災意識，也讓里民更了解社區防救災的因應措施及預防措施，同時也希望能夠達到減少災害發生率及降低災害損失，凝聚社區意識，增強社區行動力，一起來營造更好、更安全的吉慶里。

吉慶里志工也說，在社區環境踏勘及防救災對策討論與研擬活動中，大家討論非常熱烈，共同關心社區問題。唯有民眾自身投入，參與各項事務，才能將防災社區帶動起來，使里民眾能夠自主性運作防災組織，以達自主防災社區之宗旨。

瑞芳

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