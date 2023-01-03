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春節國外返鄉增 北市估2月底、3月上旬人口數破250萬人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市民政局長陳永德預估，2月底、3月上旬，台北市人口數就會突破250萬人以上。記者林麗玉／攝影
北市民政局長陳永德預估，2月底、3月上旬，台北市人口數就會突破250萬人以上。記者林麗玉／攝影

北市少子化嚴重，前市長柯文哲任內跌破250萬人，北市民政局長陳永德表示，之所以台北市人口流失嚴重，主要是因疫情在國外的民眾遭除籍，不過隨著疫情解封，預估今年1月上旬，也就是春節返鄉人潮大增，預期2月底、3月上旬，台北市人口數就會突破250萬人以上。

陳永德表示，台北市從去年9月底，總人口數降至246萬人，不過自去年10月改為0+7入境新制後，去年10月人口數已逐漸回升至247萬人，去年12月31日已達248萬人口，尤其台北市從去年10月開始人口開始正成長，成長4千多人，就是因為因疫情不能返國的除籍民眾回到台灣，預估先前台北市流失的7.5萬多人口就會繼續保持住。

陳永德也提到，為了將人留在台北市，北市府也必須推出人口政策，尤其去年移出新北的前四名，包括移到汐止、板橋、新莊、新店等每一區人口數都有5千人以上，光110年流失人口也有2萬5千人，北市府未來將陸續推出人口政策，希望留住人才，創造城市競爭力，會由各局處包括社會局、教育局等提出相關配套。

北市 疫情 春節返鄉 少子化

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