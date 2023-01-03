搶人大作戰！北市祭出加倍生育獎勵金 預計4月4日上路

為解決年輕人不生、人口外流嚴重，北市府祭出高額生育獎勵金搶人大作戰。北市民政局長陳永德表示，北市府將祭出第一胎生育獎勵金4萬元、第二胎4.5萬、生三胎以上獎勵金5萬元，預計4月上路，至於要不要回溯至市長蔣萬安去年12月25日上任後出生的新生兒，還要待市長拍板定案。

陳永德今天表示，目前民政局研議的提高生育獎勵金方案，是市長蔣萬安選前政見，第一方案是今年4月4日兒童節公布後實施，預估受惠人數為2萬3210人，估經費需要8億3840元，目前編列預算4億1千萬，須辦理追加預算4億2840萬元。

第二方案則是提高生育獎勵金回溯至去年11月25日蔣萬安上任後，出生的新生兒都能受惠，預估經費需9億4016萬元，將有2萬3504人受惠，需辦理追加預算5億3016萬元。

陳永德坦言，北市府之所以推出生育獎勵金加倍送，是因這幾年北北基生育獎勵大家幾乎都是齊頭平等，沒有太大誘因，不過現在北市推出加倍送，第一胎獎勵四萬元、第二胎四萬五千元，可能可以讓年輕人大幅回流，往北市遷移，希望政策推出之後，兩年內就可以見到成效。

陳永德表示，目前第一胎生育獎勵金加碼至4萬等政策，預計四月上路，因民政局的作業期程需要14天，還有經過法務局、法規委員會審議，最後市政會議通過，3天時間公布施行，大約需60多天，扣除10天春節年假，預計4月上路。

陳表示，目前市長蔣萬安的態度，就是往這樣的政策推動，至於回溯、或不回溯至去年上任後出生的都可以領到加碼，還要等市長拍板。

至於為何選定4月4日兒童節公布實施，是考量生育獎勵加碼至4萬，若4月1日上路，當天是愚人節；若4月5日上路又遇到清明節，所以選定4月4日兒童節上路，相當適合，也是給新手爸媽家庭一個大禮。