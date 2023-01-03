北市農曆春節長照服務不打烊 1月7日前專線預約享服務

今年農曆春節假期一連放10天，期間台北市1966長照服務專線暫停服務。衛生局為使有長照需求者及家庭享有照顧不間斷，呼籲民眾須於1月7日前撥打1966預先申請，以利台北市長期照顧管理中心能事先連結合約單位，安排人員提供服務。

1966長照服務專線前5分鐘免費，提供民眾申請居家服務、專業服務、交通接送服務及喘息服務等。衛生局建議，凡居住台北市身心障礙者、55歲以上原住民者或65歲以上失能長者，可多運用各項長期照顧服務資源。

衛生局表示，春節期間的長照服務不打烊，但是必須預先申請，有需要者請提前於1月7日前電洽1966長照服務專線，以便台北市長期照顧管理中心事先連結合約單位，派人提供服務，同時讓辛苦的照顧者好好休息，過個照顧無負擔的好年。

衛生局提醒，1966長照服務專線於春節期間1月20日至29日暫停服務，市民若有長照諮詢之需，得在這之前的周一至五上班時間8點30分至12點、下午1點30分至5點30分電洽聯繫，將有專人提供申請資訊服務。

有關台北市長照2.0服務資訊，可至台北市政府衛生局「長照2.0專區」查詢，或至台北市長期照顧資訊網（https://ltc.health.gov.tw/tplcPublic/）線上申請。