北市農曆春節長照服務不打烊 1月7日前專線預約享服務
今年農曆春節假期一連放10天，期間台北市1966長照服務專線暫停服務。衛生局為使有長照需求者及家庭享有照顧不間斷，呼籲民眾須於1月7日前撥打1966預先申請，以利台北市長期照顧管理中心能事先連結合約單位，安排人員提供服務。
1966長照服務專線前5分鐘免費，提供民眾申請居家服務、專業服務、交通接送服務及喘息服務等。衛生局建議，凡居住台北市身心障礙者、55歲以上原住民者或65歲以上失能長者，可多運用各項長期照顧服務資源。
衛生局表示，春節期間的長照服務不打烊，但是必須預先申請，有需要者請提前於1月7日前電洽1966長照服務專線，以便台北市長期照顧管理中心事先連結合約單位，派人提供服務，同時讓辛苦的照顧者好好休息，過個照顧無負擔的好年。
衛生局提醒，1966長照服務專線於春節期間1月20日至29日暫停服務，市民若有長照諮詢之需，得在這之前的周一至五上班時間8點30分至12點、下午1點30分至5點30分電洽聯繫，將有專人提供申請資訊服務。
有關台北市長照2.0服務資訊，可至台北市政府衛生局「長照2.0專區」查詢，或至台北市長期照顧資訊網（https://ltc.health.gov.tw/tplcPublic/）線上申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言