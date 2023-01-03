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新北市圖推捐書除舊佈新 捐2本就能獲路易莎抵用券

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
春節將至，新北市立圖書館推出「除舊佈新．閱讀分享」活動，民眾可捐出家中不需要的好書，參與新北市漂書活動。圖／新北市立圖書館提供
春節將至，新北市立圖書館推出「除舊佈新．閱讀分享」活動，民眾可捐出家中不需要的好書，參與新北市漂書活動。圖／新北市立圖書館提供

春節將至，新北市立圖書館推出「除舊佈新．閱讀分享」活動，民眾可捐出家中不需要的好書，參與新北市漂書活動，圖書館會將募集到書置放在各漂書站點，提供年節返鄉及過年出遊的民眾取閱。此外，只要捐書，圖書館便免費請你喝路易莎咖啡，捐100本還可以免費到府載運。

新北市立圖書館長王錦華表示，新北市2013年發起漂書運動，在各地設置漂書站點，也鼓勵民眾捐出不看的書，透過閱讀分享，延續書的價值，推廣知識環保。「除舊佈新．閱讀分享」活動，1月3日起至15日止，民眾只要至總館捐出2本與旅遊、健康養生、食譜、親子教養、文學小說、在地人文等主題相關的書籍，或者任5本書，便可免費兌換100元路易莎咖啡抵用券。

另外，為了考量民眾大量捐書的便利性，1月14日起至20日止，只要捐書達100本，便可電話預約免費到府收書，活動資訊及到府收書預約方式可至新北市立圖書館網站（http://www.tphcc.gov.tw/）查詢

圖書館 路易莎 新北

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