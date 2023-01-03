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北市市定古蹟「學海書院」昨上梁 修復工程預計明年完工

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市直轄市定古蹟「學海書院」（現為高氏宗祠）昨天舉行上梁典禮。圖／台北市文化局提供
台北市直轄市定古蹟「學海書院」（現為高氏宗祠）昨天舉行上梁典禮。圖／台北市文化局提供

北市直轄市定古蹟「學海書院」（現為高氏宗祠）昨天舉行上梁典禮，將前廳大梁回歸原位，宣告學海書院第一期修復工程完成重要階段之一。台北市文化局今天表示，全案修復工程共分三期，預計2024年完工，預估耗資約1億1500萬元，文化局自2020年至今已陸續補助學海書院約4300萬元，目前1、2期修復工程正執行中。

文化局表示，除補助修復工程外，文化局更協助進行「修復及再利用計畫」、「修復工程規劃設計暨因應計畫」、「緊急搶修工程」、「彩繪保存計畫」、「彩繪修復工程」等作業，並協助申請文化部補助經費。

文化局表示，昨天典禮由高氏大宗祠族親及各房房長共同參與，文化局長蔡詩萍、萬華區長詹天保、青山里長李昭成、龍山國小校長陳培章、建築師黃天浩、潤昶有限公司董事長林季澤共同出席。

文化局表示，第一期修復工程進行前廳、正廳建築整體及內部木雕、石雕、泥塑、彩繪等建築裝飾工藝修復，文化局持續提供產權所有人行政協助及經費補助，除將完整保留古蹟原有風貌外，也為萬華地區再添一處歷史文化場域。

蔡詩萍致詞時表示，學海書院內有許多建築細節都相當令人驚艷，而建物由高氏宗族、文化局及建築師團隊攜手合作進行維護，是文化資產保存的良好典範，很期待未來學海書院修復完成後，能回復當年的歷史風華。

文化局表示，第一期工程進行前廳、正廳建築整體及內部建築裝飾工藝修復，第二期工程規劃修復右護龍廂房、軒亭、及後廳建物，未來第三期工程為左護龍、景觀庭院、及建置再利用所需設備，以利未來活化文化資產，預計在2024 年底修復完工。

文化局表示，文化局和高氏宗族攜手合作，修復建物時規畫以調查研究、舊照片、現況等依據回復原有外觀，並盡量維持建物內部的舊有材料，以保存清代書院的建築風華。

文化局表示，學海書院創建於清道光23 年（西元1843 年），為清朝淡北最高學府，同治和光緒年間分別設置的艋舺義塾和淡水縣儒學皆附設於學海書院內，足見學海書院在北台灣教育史上的重要性。

日治時期，高氏宗族承購學海書院改作宗祠至今。學海書院最著名的院長為陳維英先生（1811-1869），地方人士尊稱為「陳老師」，其居所則稱之為「老師府」（今日台北市大同區大龍峒）。同治3 年（西元1864 年），學海書院重修，落成後，院長陳維英題掛聯一對「學知不足教知困自反自強古人云功可相長也」、「海祭於後河祭先或原或委君子曰本其當務之」，目前楹聯仍懸在講堂兩側牆面，乃書院內珍貴歷史文物。而建物中保存台灣北部重要彩繪匠師許連成師傅的多幅彩繪作品，更是修復工程中保存的重點之一。

文化局表示，書院是教育英才之處，宗祠則是慎終追遠之所，學海書院結合兩者，是承載教育、歷史文化、城市發展、高氏宗族脈絡的重要古蹟。學海書院未來除了繼續作為宗祠使用外，也將規畫歷史展示空間，透過四大展示主題「艋舺（萬華）聚落發展」、「書院歷史（朱熹哲學）與特色」、「高氏宗族歷史」、「書院建築特色及修復歷程」的展示再利用規畫，豐富文化資產的深度與廣度。

台北市直轄市定古蹟「學海書院」（現為高氏宗祠）昨天舉行上梁典禮。圖／台北市文化局提供
台北市直轄市定古蹟「學海書院」（現為高氏宗祠）昨天舉行上梁典禮。圖／台北市文化局提供
台北市直轄市定古蹟「學海書院」（現為高氏宗祠）昨天舉行上梁典禮，文化局長蔡詩萍出席。圖／台北市文化局提供
台北市直轄市定古蹟「學海書院」（現為高氏宗祠）昨天舉行上梁典禮，文化局長蔡詩萍出席。圖／台北市文化局提供

文化局 建築 北市

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