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新北山區高地居民用水成問題 坪林簡易自來水完工改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新設水源頭設置管線集中取水。圖／新北水利局提供
新設水源頭設置管線集中取水。圖／新北水利局提供

新北高地山區因地廣人稀，自來水管線鋪設困難，遇到降雨不足時，居民用水成大問題，一些長者還要冒險至溪邊取水。新北水利局表示，去年補助坪林區公所約600萬元經費，在上德里及粗窟里設置簡易自來水設備，使31戶居民受益，生活用水更加穩定而便利。

新北市坪林區高山環繞，因為有著良好氣候而孕育出翠玉、四季春、金萱等茗茶，但也因為地處高地且幅員廣大的天然環境，導致自來水管線鋪設困難，居民用水不穩定，甚至有些長者還要冒險至溪水取水。

水利局說明，坪林因地勢高、地緣廣、住戶分散，經自來水公司評估，管線設置有著成本高、民眾接水意願不一、土地取得問題等困難，為解決居民用水問題，水利局歷年撥款補助簡易自來水系統的設置，自民國105年至今已補助約4038萬元，目前坪林7個里皆已設有相關設備。

水利局指出，水利局去年再次補助坪林區公所約600萬元，於上德里及粗窟里新建簡易自來水工程，內容包括新設水源頭4處、2吋HDPE水管5400公尺、50噸RC水塔及馬達，增設5噸不鏽鋼水塔5座與1噸不鏽鋼水塔1座，當中5座含沉沙設備。

上德里及粗窟里的里長都表示，感謝市政府編列經費建設，新設施能有效集中汲取水源，也為當地居民儲備用水，因應降雨不足所造成的缺水狀況；31戶里民們生活供水更穩定，生活品質也因此改善。

水利局長宋德仁表示，新北市地域遼闊且城鄉地理環境迥然不一，對於因天然環境因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5000萬經費，致力於簡易自來水系統的布建與自來水普及率的提升，去年包含坪林的上德里與粗窟里在內，尚有貢寮、三峽、雙溪，金山等區域完成的簡易自來水工程受益戶約1470戶。

不鏽鋼水塔為居民儲備民生用水。圖／新北水利局提供
不鏽鋼水塔為居民儲備民生用水。圖／新北水利局提供

水利局 坪林 新北

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