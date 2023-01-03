新北山區高地居民用水成問題 坪林簡易自來水完工改善

新北高地山區因地廣人稀，自來水管線鋪設困難，遇到降雨不足時，居民用水成大問題，一些長者還要冒險至溪邊取水。新北水利局表示，去年補助坪林區公所約600萬元經費，在上德里及粗窟里設置簡易自來水設備，使31戶居民受益，生活用水更加穩定而便利。

新北市坪林區高山環繞，因為有著良好氣候而孕育出翠玉、四季春、金萱等茗茶，但也因為地處高地且幅員廣大的天然環境，導致自來水管線鋪設困難，居民用水不穩定，甚至有些長者還要冒險至溪水取水。

水利局說明，坪林因地勢高、地緣廣、住戶分散，經自來水公司評估，管線設置有著成本高、民眾接水意願不一、土地取得問題等困難，為解決居民用水問題，水利局歷年撥款補助簡易自來水系統的設置，自民國105年至今已補助約4038萬元，目前坪林7個里皆已設有相關設備。

水利局指出，水利局去年再次補助坪林區公所約600萬元，於上德里及粗窟里新建簡易自來水工程，內容包括新設水源頭4處、2吋HDPE水管5400公尺、50噸RC水塔及馬達，增設5噸不鏽鋼水塔5座與1噸不鏽鋼水塔1座，當中5座含沉沙設備。

上德里及粗窟里的里長都表示，感謝市政府編列經費建設，新設施能有效集中汲取水源，也為當地居民儲備用水，因應降雨不足所造成的缺水狀況；31戶里民們生活供水更穩定，生活品質也因此改善。