百貨賣場餐廳年前湧人潮 北市明起公安聯檢突擊42業者

農曆年節即將到來，各行各業陸續舉辦尾牙，民眾也將著手採買年貨，屆時各大百貨、賣場及大型餐廳會於短時間內湧聚不少人潮。台北市建管處攜手消防局明起至1月18日，隨機抽查轄內42家業者進行公共安全檢查，不符規定者，現場依建築法開罰12萬元，並限期2天改善。

北市府列管面積超過5000平方公尺以上的大型百貨、賣場、量販店，以及1500平方公尺以上的大型餐廳，包含台北101購物中心、BELLAVITA寶麗廣塲、微風廣場、家樂福等約100家業者。

建管處此次突擊公安檢查重點為在安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道等處，任意堆置雜物及貨品，阻礙逃生動線而造成公共危險，1月4日至1月18日將隨機抽出42家業者，無預警進行動態公共安全檢查，凡查獲違規者會依建築法重罰12萬元，並限期2天改善。

建管處長劉美秀表示，春節將至，大型消費場所常於短時間內吸引大量人潮，若發生災害將造成嚴重傷亡，因此建管處與消防局突擊公安檢查，以保障市民消費環境安全。