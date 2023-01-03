建置托兒設施 新北提供企業最高400萬元補助

新北市勞工局積極輔導企業設置哺（集）乳室、托兒設施讓願意生養下一代的員工安心工作，現在只要事業單位新建托兒設施，連同專業諮詢及教保托育人員人事費用，最高可申請400萬元補助，職業工會設置托兒設施也能申請。

勞工局表示，今年第1梯次自即日起至2月28日期間受理，歡迎符合資格的單位提出申請。

勞工局指出，上市紡織大廠儒鴻企業在新莊副都心興建全新的總部大樓，董事長體恤員工家庭及工作兩頭忙，為減輕員工照顧子女的負擔，特地在1樓規劃80坪空間設置「托嬰中心」，配合員工上下班時間提供托育服務，讓員工能無後顧之憂安心工作，也希望藉此留住好人才。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，凡企業在新北市設置哺（集）乳室、設立托兒設施（如托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等）或提供居家式托育服務者，以及登記在新北市的企業針對勞工發放托兒津貼，不論受僱者人數，每年皆聯合勞動部補助相關經費。

陳瑞嘉說，新北市去年度共計補助113家次企業辦理托兒服務及哺（集）乳室，補助金額為435萬元，歡迎更多企業來提出申請。