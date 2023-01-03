預防環境破壞 新北強制環評機構評鑑

為減輕並預防大型開發案對環境的破壞，於開發前辦理的環境影響評估工作至關重要，為讓開發單位於選擇委託顧問機構時能有在地評鑑參考，新北市環保局辦理「地方型環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」，凡是新北市環保局受理顧問機構均強制納入評鑑對象。今日環保局公布評鑑結果，2022年度「環境影響說明書」獲「準A級」共2家、「變更書件」獲最高級「A級」有1家、獲「準A級」有3家。

環保局表示，將環境影響評估工作之調查、預測、分析及減輕對策等內容，編纂為「環境影響說明書」或「變更書件」係由顧問機構負責，為能確實評判環評顧問機構的專業技術與能力，新北市環評委員於環評審查會現場直接進行評分，包括占比50%的「環評書件撰寫品質及完整性」及「顧問機構審查會簡報專業能力」綜合評分，另50%則由環保局就「環評書件的品質」進行評分，最後依「環境影響說明書」及「變更書件」分組評鑑，共可分為A級(總分超過90)、準A級(總分80~89)、B級(總分70~79)、C級(總分60~69)及D級(總分未達60)等5級。

環保局今日公布評鑑結果，2022年度「環境影響說明書」部份，「利德邁環境科技股份有限公司」及「松暉工程顧問有限公司」獲得「準A級」，其撰寫的環說書及審查會簡報能力，獲得委員肯定，且負責的環評案經環評會兩次審查即通過，讓開發單位可快速進入實質開發階段，兼顧品質與效率；另在「變更書件」部份，則由「黎明興技術顧問股份有限公司」獲得最高級「A級」，該公司過去也曾協助開發單位取得金級環評開發案件的殊榮，另外「亞新工程顧問股份有限公司」、「景丰科技股份有限公司」、「開群實業有限公司」獲得「準A級」，上述評鑑結果皆公布於新北市環保局「環評書件查詢系統」，供開發單位參考。

環保局表示，為精進評鑑計畫，提升鑑別度，原計畫的分級採10分的級距，將於2023年度改為5分級距，總分為85分以上之機構即可獲得「A級」，但相對以往總分未達70分才評為「C級」，經調整後未達75分者即為「C級」。