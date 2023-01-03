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黃珊珊批1500元重陽敬老金債留子孫 蔣萬安：不會舉債發

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午八點半主持市政會議會前受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午八點半主持市政會議會前受訪。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任第一周宣布重陽敬老金恢復發放1500元，北市府前副市長黃珊珊在臉書說，對長輩照顧與福利不只一年1500元，開支票發錢也許可以得到選票，但「不負責的政策將會是下一代的沉重負擔。」蔣萬安直球對決，今回應黃珊珊說，「我們不會舉債發放。」

蔣萬安今天上午八點半主持市政會議會前受訪，針對黃珊珊質疑，台北市的長者福利預算，已經從40幾億暴增到70幾億元，重陽敬老金總數大約是7億多元，隨著高齡化越來越嚴重，長照預算也將暴增，社會局的預算已經達到220億元左右，北市府非常有可能必須要舉債，才能負擔這些社會福利經費，未來當然就可能成為下一代的債務負擔。

對於黃珊珊的質疑，蔣萬安今天表示，不會舉債來發放，已經請財政局盤點相關的財政收入，一切都會依照預算、相關法規來辦法。

由於前市長柯文哲日前受訪也提到，將重陽金從發放1200元，恢復為發放1500元，就要修改行政命令，蔣萬安表示，這個部分都有跟各局處討論，目前先由財政局盤點相關財政收入，他了解市府不會舉債發放，都是朝向今年度，重陽節就會來發放重陽敬老金的方向來努力。

蔣萬安 台北市長 黃珊珊 重陽敬老金

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