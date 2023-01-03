不延續柯文哲晨會文化…蔣萬安：不為開而開 效率為原則

台北市長蔣萬安上任第一周延續前市長柯文哲政策，每天上午七點半召開晨會，不過今天起，取消每天上午七點半開晨會慣例，改為晨會、午餐會報，對於晨會慣例「柯規蔣不隨」，蔣萬安今表示，不會為了開而開」，一切絕對以議題導向，以效率為原則，以解決問題為目標。

蔣萬安今天上午八點半開市政會議，他在會前受訪，對於不延續前市長柯文哲每天召開七點半晨會慣例說，經過第一周的試運行，同仁也逐步形成共識，接下來不管開什麼會、什麼時候開會，都會以效率為最高原則，「不會為了開而開」。

蔣萬安說，所以接下來從這一周開始，市府會以晨會、午餐會報方式進行，一切絕對以議題導向，以效率為原則，以解決問題為目標。

前市長柯文哲過去8年北市長任內，每天都召開七點半晨會，柯文哲也稱這是好的政治文化，每天早上七點半開晨會是他在台大醫院30年的教育養成，這種紀律的文化透過每天早上晨會建立PM制度，理性務實處理市政。

不過蔣萬安上任第二周開始，取消每天開晨會慣例，並表示晨會不會為了開而開。

柯文哲前幕僚柯昱安日前也曾在臉書發文表示，晨會並非毫無缺點，他認為機制健全比上班時間早晚更重要，以他過去參加晨會經驗「真的不需要為了神化一套機制，整天幻想台北市以外的公務員每個都是貪汙花天酒地睡到自然醒，遇事通通擺爛。」