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台南佳里善行寺建寺百年 展出珍貴古文物

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，圖為昭和9年繡製的地藏王菩薩和18羅漢彩。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，圖為昭和9年繡製的地藏王菩薩和18羅漢彩。圖／寺方提供

創建於1836年、重建至今滿百年的台南佳里善行寺，為慶祝建寺百年，目前正在舉辦「流金歲月煉世紀」文物特展，展出寺方保存至今的上百件古文物，有日治時期重建寺廟的藍晒圖、僧人百年前使用的竹編箱、台灣第一家民營印書店刻印的經書等，難得一見。

百年善行寺目前被列為歷史建築，寺方在百年之際，特別整理相關文物，編纂寺史手冊，藉由展覽介紹建築特色與文物之美，希望能讓更多人看見。

寺方指出，善行寺創建於清道光16年（1836年），由蕭壠地區之龍華派諸齋友創立，善行堂第一代開山劉普洲、陳普在、洪普郎、蔡普草、羅普草、鄭普謨等6人，發心於蕭壠堡武將陳合千總之後院庭園（今佳里中山公園西側) 捐建「善行堂」。日治初期「齋堂」籌建「北門神社」被徵拆除。

其後幾經輾轉，大正12年（1923年），惻淨法師變賣祖產籌金重建，善信陳忠、楊水灌、楊竹川等人，邀請黃深淵、陳極、鄭棖、黃相等共同組成「善行堂籌建委員會」，共同推舉佳里庄長黃深淵兼金唐殿主任委員，並聘惻淨法師主持會務兼管理金唐殿，委員會並決議「金唐殿」後殿空地永久存續且無償供給「善行堂」為建築基地。

隔年「善行堂」新殿（大士殿）落成，空間上東為金唐殿正殿、三寶殿，西則為「善行堂」等三落建築，成為融合佛教、道教信仰特殊的寺廟建築，其後更名為善行寺。

善行寺為閩南式三合院建築，正殿為疊斗式架構，木作彩繪為麻豆街大師黃矮作品。伸手為穿斗式架構，木形山牆，屋脊為大脊，且脊堵肚上立有釉泥陶的八仙塑像及「壽」字鏤空花磚、彩磁。佛寺少見將八仙立像，八仙象徵「福、祿、壽、喜」寓意呈祥極為珍貴。屋頂出檐以斗栱出挑架於六角檐廊柱。正廳的三關六扇玻璃門，兩側各為四片木格扇，板面格芯採格形玻璃窗。次間開木製八角窗，牆身、臺度（呈幾何形）為洗石子面。左右伸手開三關六扇，身牆泥臺度飾洗石子，屋頂採傳統仰合瓦。

台南佳里善行寺建寺至今滿百年，圖中「普慈錄全集」為台灣第一家民間經營的印書店「松雲軒刻印坊」印製。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，圖中「普慈錄全集」為台灣第一家民間經營的印書店「松雲軒刻印坊」印製。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，展出近百年歷史的磨石子香爐。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，展出近百年歷史的磨石子香爐。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，圖為日治時期建寺的藍晒圖。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，圖為日治時期建寺的藍晒圖。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，舉辦文物展吸引許多人參觀。圖／寺方提供
台南佳里善行寺建寺至今滿百年，舉辦文物展吸引許多人參觀。圖／寺方提供

歷史建築 文物 八仙

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