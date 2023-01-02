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新北86位普仁小太陽 雙溪高中慢飛天使突破生命困境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北B區執事釋妙依法師致感謝狀給贊助單位台北邑德扶輪社，感謝普仁小太陽的貴人。圖／靈鷲山佛教教團提供
新北B區執事釋妙依法師致感謝狀給贊助單位台北邑德扶輪社，感謝普仁小太陽的貴人。圖／靈鷲山佛教教團提供

第20屆靈鷲山普仁獎頒獎典禮陸續在全台各地舉辦，其中新北市因幅員遼闊，分3區評選、辦理，最後共有86位普仁小太陽獲表揚，有5人入圍全國普仁獎。

靈鷲山佛教團表示，開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立普仁獎，20年來，全台17區累計選拔出1萬720名得獎國中、小學生，這些普仁小太陽在全台閃耀他們的光芒。普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，鼓勵德行優良且有志向學的學生。

靈鷲山指出，新北市本屆共有216位學子得獎。B區包含中和、永和、新莊、平溪、貢寮、瑞芳、汐止、深坑、石碇、金山、萬里，有105人報名參加甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，共有86位孩子脫穎而出，國小30位、國中56位，其中自強國中屠胤嘉、雙溪高中附設國中林恩傑、漳和國中廖唯竹、豐年國小陳祐恩、柑林國小林詩儒5位獲推薦入圍全國普仁獎。

其中雙溪高中附設國中九年級的林恩傑是慢飛天使，秉持「既然操不死，就往死裡操」的人生觀，不被先天障礙限制，克服發展遲緩，加入獨木舟、童子軍、游泳、爬山等社團，積極學習各項新領域，勇於突破生命困境。

另外，他也擔任班長、環保股長、各科目小老師都可圈可點，樂於以自身之力幫助同學，並擔任多項志工服務，包括協助單車環島製作鳳梨酥義賣、全國護家護兒聯盟兒少培力工作坊、學校衛生組等。積極進取、熱心助人的心為民眾帶來滿滿正能量。

靈鷲山聖山寺監院釋懇慧法師頒獎給普仁小太陽。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山聖山寺監院釋懇慧法師頒獎給普仁小太陽。圖／靈鷲山佛教教團提供
新北B區1月2日上午在新莊農會4樓會議廳表揚86位普仁小太陽，全體大合照。圖／靈鷲山佛教教團提供
新北B區1月2日上午在新莊農會4樓會議廳表揚86位普仁小太陽，全體大合照。圖／靈鷲山佛教教團提供
豐年國小六年級的陳祐恩，品學兼優。圖／靈鷲山佛教教團提供
豐年國小六年級的陳祐恩，品學兼優。圖／靈鷲山佛教教團提供
雙溪高中附設國中九年級的林恩傑，與媽媽兩人相依為命。圖／靈鷲山佛教教團提供
雙溪高中附設國中九年級的林恩傑，與媽媽兩人相依為命。圖／靈鷲山佛教教團提供
就讀土城區自強國中九年級的屠胤嘉，活潑自信，多才多藝。圖／靈鷲山佛教教團提供
就讀土城區自強國中九年級的屠胤嘉，活潑自信，多才多藝。圖／靈鷲山佛教教團提供

新北 雙溪高中 愛心 志工

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