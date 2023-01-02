快訊

警官涉恐嚇拒捕還受訪 台南警局火速開鍘「兩大過免職」

警官拒捕開車撞警 台南警局長方仰寧「坦然面對拔官」

北市3日起預約 莫德納BA.5雙價疫苗逾5萬個名額

中央社／ 台北2日電

台北市衛生局今天表示，北市第45期新冠疫苗預約平台於3日至6日開放預約，9日至15日接種，這次提供逾7萬3000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供逾5萬個名額。

台北市衛生局發布新聞稿指出，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種預約平台第45期將於3日至6日每天上午9時至晚間9時開放預約。

其中，疫苗種類包含幼兒輝瑞（滿6個月-4歲）、幼兒莫德納（滿6個月-5歲）、兒童輝瑞（滿5歲-11歲）、兒童莫德納（滿6歲-11歲）、輝瑞（滿12歲以上）、Novavax（滿12歲以上）、兒童莫德納次世代BA.4/5（滿6歲-11歲，限追加劑）及莫德納次世代BA.4/5（滿12歲以上，限追加劑）。

這波疫苗接種日期，衛生局表示，為9日至15日，提供逾7萬3000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5疫苗提供逾5萬個名額。

衛生局指出，家長除了可至台北市疫苗預約平台預約，4日至6日台大醫院、台北長庚醫院及北市聯醫婦幼院區也有提供兒童莫德納特別門診預約接種。

衛生局表示，冬季為呼吸道疾病好發季節，呼籲65歲以上長者等高風險對象及符合接種資格者，盡速預約接種以提升自我保護力。

衛生局指出，前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

衛生局 新冠疫苗 莫德納 輝瑞

延伸閱讀

變種「XBB.1.5」狂襲 全美感染占4成 CDC：住院率未漲

保護性較好 北京民眾：想去香港打復必泰二價疫苗　

港陸將恢復通關 大陸民眾計畫赴港接種疫苗

2023首波徵才開跑 北市就服站4日起一連3天釋503工作機會

相關新聞

紫渝熱潮狂燒！免費年曆網拍轉售 「親簽版」竟要價2千3

新北市永和區永福里長陳紫渝今發放個人寫真年曆，引發近千名支持者一早冒雨排隊，就為親睹「最美里長」一面，並獲簽名年曆及合照...

影／「最美里長」陳紫渝發送千份年曆 大方獻唱「First Love」

「最美里長」陳紫渝上午免費發送一千份年曆，前兩百名享有合照與簽名福利。她擔心受雨勢影響不會有太多人前來領取，不過排隊人龍...

林奕華接任副市長不需補選 王婉諭評估2024年挑戰區域

國民黨立委林奕華將於2月就任台北市副市長，立委缺額因剩餘任期不足不補選，時代力量立委王婉諭表示，自己規畫在2024年參選...

蔣萬安上任滿1周 打造服務型政府聚焦大巨蛋、內湖交通

台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告，並即刻捲袖上工，著...

影／陳紫渝年曆超搶手、近千粉絲冒雨排隊搶合照 恬娃也來了

人氣爆棚的新北市永和區永福里長陳紫渝近期推出個人寫真年曆，於今日發放，即便今早下著綿綿細雨，仍有近千名粉絲冒雨前來排隊。...

2023首波徵才開跑 北市就服站4日起一連3天釋503工作機會

今年起基本工資調高為2萬6400元，時薪調漲為176元。北市勞動局表示，2023年第一波徵才活動開跑，北市就業就服站自1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。