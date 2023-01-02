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紫渝熱潮狂燒！免費年曆網拍轉售 「親簽版」竟要價2千3
新北市永和區永福里長陳紫渝今發放個人寫真年曆，引發近千名支持者一早冒雨排隊，就為親睹「最美里長」一面，並獲簽名年曆及合照；不過時間到了下午，現在網拍平台已經出現熱騰騰的年曆上網拍賣，最高要價2300元，引發熱議，也顯現陳紫渝高人氣。
人氣爆棚的陳紫渝近期推出個人寫真年曆，於今日發放，即便今早下著綿綿細雨，仍有近千名粉絲冒雨前來排隊。陳紫渝表示，沒想到會有那麼多人，看到大家前來很開心，也一直很期待能與大家見面，希望新的一年讓大家有紀念品能帶回家。
實際到簽名會現場，不少支持者都拍攝多張，還有拍完的粉絲在服務處門前依依不捨，讓工作人員及義交趕緊提醒注意交通安全，顯現陳紫渝的高人氣。不過，現在就有網友割愛，將早上冒雨排隊領取的親簽版年曆上網拍賣，價格最高飆上2300元；另外甚至還出現競選期間的面紙盒，要價也要1000元。
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