新北人口六都最密 板橋、土城多土地活化停車場及綠地

新北一些新興區域近年人口持續增加，綠地及停車空間需求仍不少，新北工務局表示，近年持續推動「新北美樂地2.0」專案，近日將都會區板橋及土城5處土地活化，綠化或改造逾千個機車停車位及66處YouBike車站等公共空間，方便民眾休憩及交通。

養工處說明，新北市常住人口已達400餘萬人，為六都人口最密集的城市，為改善公共空間問題，除推動都更外，近年養工處也與公所合作，盤點都市周邊閒置土地，邀集相關單位會勘適合活化的地點，改造成停車格、綠地等公共設施來改善民眾停車及休憩空間不足等問題。

養工處指出，以板橋、土城兩地區來說，僅民國110年至111年，在板橋區完工活化面積約1300平方公尺，活化範圍包含中正路379巷與藝文一街口、實踐路93巷43弄及永翠路等地區，共計排除5處土地占用、提供100餘機車停車格、1處體健休憩空間、1處YouBike站；另外，正在進行活化的永翠路與藝文二街口，施工面積約1200平方公尺，完工後將可提供30餘汽車停車格。

土城區方面，活化完成約9580平方公尺土地，範圍包括廣明街63巷2弄、青雲路579號附近、延壽路111至113巷底、學成路76巷底等地區。其中排除11處土地占用，活化後共提供1100餘機車停車格、5處公園休憩空間、65處YouBike站及1處道路瓶頸打通。