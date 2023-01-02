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新北人口六都最密 板橋、土城多土地活化停車場及綠地

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
土城青雲路351之1號改善前原土地不平整，環境髒亂。圖／新北工務局提供
土城青雲路351之1號改善前原土地不平整，環境髒亂。圖／新北工務局提供

新北一些新興區域近年人口持續增加，綠地及停車空間需求仍不少，新北工務局表示，近年持續推動「新北美樂地2.0」專案，近日將都會區板橋及土城5處土地活化，綠化或改造逾千個機車停車位及66處YouBike車站等公共空間，方便民眾休憩及交通。

養工處說明，新北市常住人口已達400餘萬人，為六都人口最密集的城市，為改善公共空間問題，除推動都更外，近年養工處也與公所合作，盤點都市周邊閒置土地，邀集相關單位會勘適合活化的地點，改造成停車格、綠地等公共設施來改善民眾停車及休憩空間不足等問題。

養工處指出，以板橋、土城兩地區來說，僅民國110年至111年，在板橋區完工活化面積約1300平方公尺，活化範圍包含中正路379巷與藝文一街口、實踐路93巷43弄及永翠路等地區，共計排除5處土地占用、提供100餘機車停車格、1處體健休憩空間、1處YouBike站；另外，正在進行活化的永翠路與藝文二街口，施工面積約1200平方公尺，完工後將可提供30餘汽車停車格。

土城區方面，活化完成約9580平方公尺土地，範圍包括廣明街63巷2弄、青雲路579號附近、延壽路111至113巷底、學成路76巷底等地區。其中排除11處土地占用，活化後共提供1100餘機車停車格、5處公園休憩空間、65處YouBike站及1處道路瓶頸打通。

工務局表示，跨單位合作是土地活化案件成功關鍵，像與公所合作，或涉及土地權屬國產署或中央單位時，養工處必須邀集相關單位簽訂維管契約；若為私人土地，則必須取得土地同意文件；在執行中遇到民眾占用時，也與拆除大隊相互配合，安排拆除占用的違章建築。

土城青雲路351之1號改善後，改善後增設機車停車格，使市民生活機能更加便利舒適。圖／新北工務局提供
土城青雲路351之1號改善後，改善後增設機車停車格，使市民生活機能更加便利舒適。圖／新北工務局提供
土城中央路四段經養工處整頓後變U-Bike站，供附近居民使用。圖／新北工務局提供
土城中央路四段經養工處整頓後變U-Bike站，供附近居民使用。圖／新北工務局提供
土城中央路四段改善前雜草叢生。圖／新北工務局提供
土城中央路四段改善前雜草叢生。圖／新北工務局提供
板橋中正路375巷口遭占用，市府拆除違章建築後進行簡易綠美化、圍牆彩繪及增設機車格供市民使用。圖／新北工務局提供
板橋中正路375巷口遭占用，市府拆除違章建築後進行簡易綠美化、圍牆彩繪及增設機車格供市民使用。圖／新北工務局提供
板橋中正路375巷口改善前遭汽車占用。圖／新北工務局提供
板橋中正路375巷口改善前遭汽車占用。圖／新北工務局提供

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