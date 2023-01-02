影／「最美里長」陳紫渝發送千份年曆 大方獻唱「First Love」
「最美里長」陳紫渝上午免費發送一千份年曆，前兩百名享有合照與簽名福利。她擔心受雨勢影響不會有太多人前來領取，不過排隊人龍卻延綿數十公尺，幾乎圍繞半個永和國中。她受訪時還開口獻唱一小段宇多田光的「First Love」，展現甜美歌聲。
新科新北永和區永福里里長當選人陳紫渝，因外型清新亮麗，被大批網友封為「最美里長」，人氣聲量紅不讓。因此，喜愛她的粉絲自主成立「紫屬渝你」後援會，並自掏腰包集資製作精美年曆。今上午在陳紫渝的里長服務處免費發放，限量1000份只送不賣，為把握僅前兩百名享有合照與簽名的機會，大批男性網友凌晨就前往永和國中前排隊，而延綿數十公尺的人龍，皆大部分為年輕男性。
陳紫渝受訪表示，今天花近一小時精心打扮，原以為因天候不佳應該不會有太多人來領取，結果來了那麼多人，讓她很開心，也很期待跟大家見面。當選里長逾一周的陳紫渝說，目前還在熟悉業務，但都很順利，印象深刻的服務是有遇到瓦斯外洩問題，也都順利解決。
媒體詢問是否看過最近爆紅的日劇「First Love 初戀」影集，陳紫渝說有看一點，小時候很喜歡聽「First Love」，並在媒體要求下大方獻唱一小段宇多田光的神曲，雖然短短一句英文歌詞，不難聽出其甜美的歌聲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言