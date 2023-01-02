不忍文資淪廢墟 建商砸4000萬元修復方東美寓所

建於1929年的方東美寓所屬日治時期教授宿舍群之一，因無人使用而傾頹宛如廢墟，附近建商不忍具有文化價值的建築繼續敗壞，投入超過新台幣4000萬元修復，讓寓所重生為東美院。

方東美寓所位於台北市牯嶺街60巷4號，在日治時期是台灣大學前身、台北帝國大學所建的教授宿舍，台灣大學著名教授方東美與他的妻子曾在此居住近30年，因此在2007被登錄為歷史建築。

比鄰的牯嶺街60巷6號也是教授宿舍群之一，根據文化局調查，由於建築格局宏整，所用建材極為精緻，包括清水磚、石階、洗石子牆基、地磚舖面、檜木梁柱等，並反映當時宿舍庭園特徵，在2007年被指定為市定古蹟。

力麒建設、至美國際企業董事長郭淑珍因為在附近開發建案，看到這兩處屋瓦傾頹、雜草叢生，一問之下才知道是文化資產，其中一處還是方東美的故居，決定著手投入修復再利用，讓老屋重生為結合餐飲、藝廊、茶屋空間的東美院。

東美院開幕後，郭淑珍接受媒體聯訪表示，她因為研讀金剛經認識方東美，當時看到這位哲學大師的故居淪為廢墟，「覺得怎麼可以敗壞在這裡，我就來幫你修復、改善環境」。

郭淑珍指出，她與這兩處文資因為佛經而結緣，所以她決定要修就修到最好，還找來建築師卓銀永專門設計亭院內的枯山水、心字池，總共花費超過4000萬元。

率領文資委員前往會勘的文化局副局長田瑋建議，為了吸引更多有緣人，應舉辦更多具有公益性的活動，例如哲學講座等，也要加強展示建築歷史脈絡。

文資委員補充，可以跟台大索取方東美上課時的影像、手稿、錄音帶等紀錄，讓前來參觀或用餐的民眾都可以一窺當時盛況，並定期跟民間團體合作，讓社會弱勢也能享受不惜成本打造的美好氛圍，同時對企業達到正面宣傳效果。