快訊

「最美里長」陳紫渝發年曆！近千粉絲冒雨排隊搶合照 恬娃也來了

青鳥風暴／買下退書平息爭議 蔡瑞珊：台灣書店的對手不是彼此

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安上任滿1周 打造服務型政府聚焦大巨蛋、內湖交通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，蔣已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告，並聽取同仁心聲。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，蔣已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告，並聽取同仁心聲。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告，並即刻捲袖上工，著手處理大巨蛋和內湖交通等重大市政議題。

北市府表示，內湖塞車問題，蔣萬安指示提升見警率，目前已見初步成效。蔣萬安也選在內湖科學園區下班時段親自視察，請交通局持續觀測改善效果，依所訂短中長期計畫執行，滾動式檢討。考量內科交通問題是長期都市發展累積形成，市府未來將成立府級專案小組，整合跨局處之力，檢討內科的都市計畫及產業發展配套措施。

至於市民關心的大巨蛋，蔣萬安再度宣示，有信心在上任後一年內啟用，先前大巨蛋周遭施工圍籬長期影響交通動線，蔣萬安經與李四川副市長共同討論後，要求施工廠商將施工圍籬退縮約6公尺，還給民眾道路空間，以及完成光復南路銑鋪工程，確保民眾用路安全。

蔣萬安上任一周，已視察觀光傳播局、交通局、警察局等共20個局處聽取業務報告。至於上任第一周即登場的跨年晚會，蔣也首次在市政府站、台北101/世貿站的重點出口，擴大設置「淨空緩衝區」的範圍，最終達成「零事故」的目標，並於跨年結束後2小時內成功解除交管、疏散人潮。

台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，蔣已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，蔣已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，蔣已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，蔣已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告。圖／北市府提供

蔣萬安 大巨蛋

延伸閱讀

實踐一日一萬步 蔣萬安元旦健走走完全程

民進黨拋「和平保台」 蔣萬安：台灣國際角色愈重要就愈安全

影／超徵4500億還稅於民？蔣萬安：應盡速提具體規畫作法

跨年喊最強尖叫聲、玩自拍 蔣萬安曝是這原因

相關新聞

影／陳紫渝年曆超搶手、近千粉絲冒雨排隊搶合照 恬娃也來了

人氣爆棚的新北市永和區永福里長陳紫渝近期推出個人寫真年曆，於今日發放，即便今早下著綿綿細雨，仍有近千名粉絲冒雨前來排隊。...

一聲「早安你好」 台中公車司機救了學生一命

台中市公車去年雖受疫情影響，年運量仍近8000萬人次，駕駛與乘客間不少感人故事。有名學生寫信給統聯客運駕駛康煉𠎀，本來...

蔣萬安上任滿1周 打造服務型政府聚焦大巨蛋、內湖交通

台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告，並即刻捲袖上工，著...

2023首波徵才開跑 北市就服站4日起一連3天釋503工作機會

今年起基本工資調高為2萬6400元，時薪調漲為176元。北市勞動局表示，2023年第一波徵才活動開跑，北市就業就服站自1...

捐公園等5公設 新北容獎2.6倍

新北市府修訂「都市計畫容積移轉許可審查要點」，昨生效。貼近民眾休閒生活的公園等5項公共設施優先捐贈，可獲2.6倍容積獎勵...

北市跨年垃圾 清出8.1噸

台北跨年晚會結束，環保局出動745名清潔隊員，在1小時內清理環境，恢復市容。今年垃圾量8.1公噸，資源回收物5.1公噸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。