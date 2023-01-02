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蔣萬安上任滿1周 打造服務型政府聚焦大巨蛋、內湖交通
台北市長蔣萬安上任一周，誓言打造「服務型」政府，這一周來，已親自視察20個局處，聽取各單位的業務報告，並即刻捲袖上工，著手處理大巨蛋和內湖交通等重大市政議題。
北市府表示，內湖塞車問題，蔣萬安指示提升見警率，目前已見初步成效。蔣萬安也選在內湖科學園區下班時段親自視察，請交通局持續觀測改善效果，依所訂短中長期計畫執行，滾動式檢討。考量內科交通問題是長期都市發展累積形成，市府未來將成立府級專案小組，整合跨局處之力，檢討內科的都市計畫及產業發展配套措施。
至於市民關心的大巨蛋，蔣萬安再度宣示，有信心在上任後一年內啟用，先前大巨蛋周遭施工圍籬長期影響交通動線，蔣萬安經與李四川副市長共同討論後，要求施工廠商將施工圍籬退縮約6公尺，還給民眾道路空間，以及完成光復南路銑鋪工程，確保民眾用路安全。
蔣萬安上任一周，已視察觀光傳播局、交通局、警察局等共20個局處聽取業務報告。至於上任第一周即登場的跨年晚會，蔣也首次在市政府站、台北101/世貿站的重點出口，擴大設置「淨空緩衝區」的範圍，最終達成「零事故」的目標，並於跨年結束後2小時內成功解除交管、疏散人潮。
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