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「最美里長」陳紫渝發年曆！近千粉絲冒雨排隊搶合照 恬娃也來了

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影／陳紫渝年曆超搶手、近千粉絲冒雨排隊搶合照 恬娃也來了

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會。記者侯永全／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會。記者侯永全／攝影

人氣爆棚的新北市永和區永福里長陳紫渝近期推出個人寫真年曆，於今日發放，即便今早下著綿綿細雨，仍有近千名粉絲冒雨前來排隊。陳紫渝表示，沒想到會有那麼多人，看到大家前來很開心，也一直很期待能與大家見面，希望新的一年讓大家有紀念品能帶回家。

2023年第二天，氣候又濕又冷，雙北路上人潮車潮都不多，不過不少陳紫渝的鐵粉一早不到九點就到里辦前排隊，一早就有600多人，一直排到繞到永和國中外牆半圈，人龍持續增加，現場還有義交協助管理交通秩序。

據了解這次發年曆共有號碼牌1000張，只有前200張能簽名拍照，因此一早搶破頭。

陳紫渝表示，是有個很喜歡她的粉絲成立後援會，提供資源讓大家在新的一年有新的紀念品，自己則是配合拍攝；今天簽名會之前也花了一個小時左右稍微打扮一下，出門後沒想到今天氣候不佳還有這麼多人前來排隊，真的很開心，也很期待跟大家見面。

陳紫渝透露，這是自己第一拍，還滿新鮮的，整本看起來最喜歡封面那一張，有不一樣的感覺。目前都還在熟悉業務里長事務，不過過程也都順利。她前陣子有件比較特別的選民服務是民眾遇到瓦斯外洩的問題，後來也圓滿的解決了，她接下來將一步步實現自己提出的九項政見。

現場排隊民眾多以年輕男性居多，不過也有男女長者。從屏東前來的陳姓學生表示，陳紫渝選舉時打開知名度，看到她很漂亮，表現也好，因此成為她的粉絲；從中和來的中年夫妻說，住在隔壁區，覺得陳紫渝很認真，外貌甜美，因此特別前來支持；王姓長者則說，自己是隔壁里的人，也是覺得陳紫渝長相甜美，很有衝勁，因此要特別前來領年曆回家擺放。

另外，資深藝人恬娃也到現場，要特別宣傳一下國片，陳紫渝很漂亮、心地善良，今天特別來支持一下；陳紫渝也說，能機會能見面是榮幸。

新北市永和區永福里長陳紫渝接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝新年年曆，前兩百名粉絲搶簽名合照。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝新年年曆，前兩百名粉絲搶簽名合照。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝新年年曆，吸引大批排隊人潮。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝新年年曆，吸引大批排隊人潮。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會。記者侯永全／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會。記者侯永全／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會。記者侯永全／攝影
新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會。記者侯永全／攝影

陳紫渝

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