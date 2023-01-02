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2023首波徵才開跑 北市就服站4日起一連3天釋503工作機會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2023年第一波徵才活動開跑，北市就業就服站自1月4日至6日邀集13家企業辦理現場徵才，釋出503個工作機會。圖／北市勞動局提供
2023年第一波徵才活動開跑，北市就業就服站自1月4日至6日邀集13家企業辦理現場徵才，釋出503個工作機會。圖／北市勞動局提供

今年起基本工資調高為2萬6400元，時薪調漲為176元。北市勞動局表示，2023年第一波徵才活動開跑，北市就業就服站自1月4日至6日邀集13家企業辦理現場徵才，釋出503個工作機會，本周徵才高薪達55K、時薪最高270元。

北市勞動局表示，由於今年農曆春節來得早，鼓勵民眾把握年前直接面試的機會，年後即可上工。國內疫情趨穩，政府防疫管制持續放寬，為了迎接春節連假，住宿餐飲的人力需求大量提升，本周共釋出286個工作機會，占總數6成；批發零售業計有142個工作機會，占總數3成，另有金融投顧、長照等產業參與本周活動。

今年首場徵才活動由台灣餐飲業界龍頭鼎泰豐揭開序幕，釋出125個工作機會，其中料理廚師最高薪達55K；倫元證券投資顧問釋出金融業務助理、理財專員、期貨分析師、課程行銷企畫等職缺，無經驗可培訓。

長榮航勤公司提供地勤作業員、維修人員等48個職缺，工作區域在台北及桃園兩地，提供免費接駁車至航站，解決上班交通的問題，桃園地區亦提供員工宿舍。

勞動局指出，本周徵才廠商有鼎泰豐、倫元證券投資顧問、台灣吉豚屋、全聯、路易莎職人咖啡、長榮航勤、軒饌廚坊、三商家購（美廉社）、時代國際飯店（W飯店）、惠康百貨、統一生活事業（康是美）、豪宬（PAUL法式麵包甜點）、及私立永欣居家長照機構共計13家廠商。

歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族、二度就業需求的民眾，親自至北市各就業服務站參加現場徵才活動

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