新北市修捐贈綠地移轉容積要點至2.6倍 民代樂見其成

新北市府今修訂公告「都市計畫容積移轉許可審查要點」，將提供全市5項公設捐贈土地移轉容積要點獎勵至2.6倍，包括公園、遊樂場、綠地、體育場、廣場。新北市城鄉局表示，希望能藉此要點修訂讓新北綠地大幅增加。民代認為，土城暫緩重劃區試辦後，效果顯著，相信推動到全市後，能改變新北整體市容。

新北市此次修訂的「都市計畫容積移轉許可審查要點」有3大亮點，包括貼近民眾休閒生活5項公共設施優先捐贈、要求全持分以加速公共設施開闢效率、授權各目的主管機關得自行公告送出基地受贈作業標準以利受贈土地管理，全案已在新北市都市計畫委員會審議通過，今日生效。 會修訂主因是新北近3年來容積移轉捐贈土地種類，捐贈公園、兒童遊樂場（含鄰里公園兼兒童遊樂場）、綠地、體育場、廣場5項市民有感的公共設施用地僅占總捐贈量的15%，約3公頃，數量被認為太低。

新北市城鄉局長黃國鋒說，所以市府之前在土城暫緩發展區容積移轉都市計畫有5項公設優先規定，試辦實施後，讓捐贈5項公設面積增加近2.6倍。 黃國峰接著說，土城暫緩發展區在市府在發布實施公設優先捐贈規定前的2010至2014年獲捐贈的5項公設面積僅約1.49公頃；發布新要點實施後的2015至2019年，捐贈5項公設面積增加至3.98公頃。

黃國鋒表示，本次修法，將讓全新北市比照土城暫緩發展區公設優先規定，全市一體適用，藉此積極提升本市舊市區綠地服務水準，讓居住環境周邊公園綠地面積有感提升，改善都市環境居住品質，希望能增加藉此增加2倍以上的民眾有感公設。

新北市議員江怡臻指出，土城近幾年發展迅速，綠地也有大幅發展，代表這樣的政策是能有效推動市政進步的，土城重劃區以此要點發展順利，相信其他地區也能夠適用，相信綠地更多，民眾也會生活得更舒適，未來相關規定要點推動到全市後，定能帶動新北整體城市發展。

新北市城鄉局副局長邱信智解釋，以往民眾都會抱怨公共綠地、體育場空間不足，市府這次修訂給予5項民眾有感公設2.6倍容積獎勵，便獲得踴躍捐贈，相信未來推動到全市後，有機會大幅增加新北的綠地、開放性空間。