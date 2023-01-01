紀政元旦健走20年 蔣柯王勉運動過好年

疫情壟罩下，元旦健走可以「重拾生活、重拾歡樂」。亞洲飛躍的羚羊紀政創辦的希望基金會在民國112年元旦早晨，與上萬民眾在和風徐徐中歡慶元旦健走20周年。台北市新舊任市長蔣萬安、柯文哲都熱心出席，受到民眾熱烈歡迎合影。立法委員王金平更是慷慨解囊捐出五個萬元紅包供摸彩。現場除了抽出例行的兩個10萬元大獎，還有光泉慈善基金會董事長汪賜發捐出的10個11000元紅包。

元旦健走慶20周年

紀政在接受訪問時說，今年是元旦健走20周年紀念，非常感謝大家不離不棄的捧場，她還是要強調，健走是最容易執行、不會有運動傷害的健身之道，她希望大家不只是今天來健走，整年都要保持日行萬步的運動習慣，讓國人更健康。

20年來，紀政創辦的希望基金會每年元旦都舉行健走活動，而且募集廠商捐款舉行抽獎，因為報名人數限5000名每次都秒殺，抽獎獎金與獎品也越來越豐富。但沒有趕上報名的上萬民眾還是湧到現場參加健走，不為抽獎，只為健康。主辦單位也在現場預備了很多表演節目與健身操教學，讓參與健走的人不虛此行。

蔣萬安首次參加

元旦上午首次來到現場的台北市新任市長蔣萬安致詞時說，他想不到會有這麼多人參加元旦健走，也佩服紀政的毅力推廣健走與健康；柯文哲前市長則說，他是第8次出席元旦健走活動，他也以醫師專業證實，健走對健康裨益極大。王金平則說，他是第15次參加元旦健走了。

在台灣安全駕駛監督聯盟發起人林美娜的牽線之下，有數位酒駕受害者及家屬也連續幾年參與活動，他們除了走出戶外感受各界關懷之外，也與所有熱愛健走的人共勉。

沒報名來的人更多

今年適逢元旦健走20周年，許多參加過健走的名人、運動員都錄製影片，獻上新年的祝福。主辦單位連錦堅先生興奮表示，今年有四千多人報名參加，而因為天氣晴朗，「沒報名來的，比報名的多許多。」現場民眾的健行是在1月1日早上8點30分從花博公園的圓山廣場出發，沿著基隆河河濱公園，行經大佳河濱公園，再繞行回圓山廣場，總長約7公里。

元旦健走活動是由希望基金會、臺北市政府體育局主辦，贊助單位為中華電信、中華郵政與中油公司，協辦單位有中央社、台灣醒報、教育廣播電台與台北廣播電台。

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