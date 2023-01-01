新北金山區元旦升旗 預告春節後報名「我金山我驕傲」路跑

新北市金山區公所今早在金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮，並宣布2023「我金山，我驕傲」健走路跑，路線維持在磺清路波浪地形路段，並在春節假期過後，分3階段受理報名。

金山區公所表示，今天有近300人參加升旗典禮，活動由環保志工舞動健康操熱鬧開場，接著是中角國小太鼓社團演出。金山區長廖武輝感謝民眾在新的一年開始，一起升旗，更感謝演出者的精彩表演。

廖武輝說，今年「我金山，我驕傲」第3屆金山區健走路跑，將在3月18日、萬金石馬拉松的前一天登場，路線維持在萬金石經典路段、磺清路波浪地形，往返全程3.8公里。