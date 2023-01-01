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1500重陽金錢從哪裡來？ 蔣萬安：依預算規定辦理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午同台出席希望基金會創辦人紀政在花博公園舉辦的「2023元旦健走」活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午同台出席希望基金會創辦人紀政在花博公園舉辦的「2023元旦健走」活動。記者林麗玉／攝影

對於蔣萬安就任台北巿長後恢復重陽敬老金發1500元，前市長柯文哲提到天下沒有白吃午餐，要說清楚錢從哪來？蔣萬安今受訪時回應，「其實台北市議會很早就通過恢復發放重陽金自治條例，會依照相關預算、相關規定來辦理。」

柯文哲、立法院前院長王金平、蔣萬安今天上午同台出席希望基金會創辦人紀政在花博公園舉辦的「2023元旦健走」活動。

蔣萬安受訪表示，他今天跟柯文哲聊很多，「都可以聊，今天剛好是新的一年第一天的開始，很高興可以跟市民朋友一起來參加活動，與市民朋友一同度過，非常開心。」

蔣萬安也表示，王前院長也已經來健走活動15年，柯前市長過去幾乎每一年都有來，大概大家聊了一起參加活動的心得，包括跨年開始、總統府前升旗到健走，很輕鬆，很自然地聊天。甚至今天是他第一次受邀參加府前升旗，也與蔡總統很自然打招呼，有跟總統致意，也互道新年快樂。

由於蔣萬安昨晚參加跨年，今天一早到總統府前升旗，又來健走將走完全程，他表示，他的體力精神很好，會跟市民朋友一起健走，第一次受邀府前升旗，有跟總縭很自然打招呼致意，也互道新年快樂。

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