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1500重陽金錢從哪裡來？ 蔣萬安：依預算規定辦理
對於蔣萬安就任台北巿長後恢復重陽敬老金發1500元，前市長柯文哲提到天下沒有白吃午餐，要說清楚錢從哪來？蔣萬安今受訪時回應，「其實台北市議會很早就通過恢復發放重陽金自治條例，會依照相關預算、相關規定來辦理。」
柯文哲、立法院前院長王金平、蔣萬安今天上午同台出席希望基金會創辦人紀政在花博公園舉辦的「2023元旦健走」活動。
蔣萬安受訪表示，他今天跟柯文哲聊很多，「都可以聊，今天剛好是新的一年第一天的開始，很高興可以跟市民朋友一起來參加活動，與市民朋友一同度過，非常開心。」
蔣萬安也表示，王前院長也已經來健走活動15年，柯前市長過去幾乎每一年都有來，大概大家聊了一起參加活動的心得，包括跨年開始、總統府前升旗到健走，很輕鬆，很自然地聊天。甚至今天是他第一次受邀參加府前升旗，也與蔡總統很自然打招呼，有跟總統致意，也互道新年快樂。
由於蔣萬安昨晚參加跨年，今天一早到總統府前升旗，又來健走將走完全程，他表示，他的體力精神很好，會跟市民朋友一起健走，第一次受邀府前升旗，有跟總縭很自然打招呼致意，也互道新年快樂。
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