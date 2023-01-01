林口元旦升旗典禮湧2000多人 旗海飄揚展愛國情操

「2023年新北市林口區元旦升旗典禮」今在林口區運動公園舉行，由「林口阿姨」新北市議員蔡淑君與區公所聯合舉辦。今年升旗典禮與去年相同，也是由優秀在地子弟擔任升旗手，吸引2千多位民眾共襄盛舉，現場一片國旗海飄揚，為新的一年注入滿滿元氣。

新北市林口區是新北市人口增加最多的城市，2017年世大運家家戶戶掛國旗，替台灣選手加油打氣，被譽為「最令人感動的都市」，當時發起愛國運動的蔡淑君，延續愛國心，在每年國慶與元旦舉辦升旗典禮，凝聚愛國意識，參加人數逐年攀升，已可與賞櫻、健行相提並論，成為當地人必定要參加的熱血活動。

蔡淑君說，林口元旦升旗典禮今天同步全市29區，於上午8點齊唱國歌，由她攜手林口高中冠軍選手陳建安(奪下2022泰國曼谷東南亞射擊錦標賽10公尺男子空氣步槍青少年組個人金牌)擔任升旗手，現場發放國旗頭巾與小國旗，現場貼心準備熱飲與早餐，有民眾5點50分就來排隊，救國團老師帶動唱炒熱現場氣氛。

「林口人是最棒的。」蔡淑君興奮地說，連假又遇到好天氣，不少民眾一早先來升旗後再舉家出遊，展現對國家的愛與熱情，參加民眾一起唱國歌、互道新年快樂，感覺新的一年充滿希望，她期盼大家迎向新的一年，能攜手走出疫情的陰霾，2023年遇見更好的自己。